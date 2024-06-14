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    В библиотеке Грибоедова бесплатно раскроют всю правду о русалках и местах их обитания

    1975
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    Антропологам не довелось брать интервью у самих русалок, но ученые старательно записывали сведения у тех, кто утверждал, будто русалок видел. Узнаем подробности на лекции «Кто такие русалки и где они всё-таки обитают?» 18 июня. Бесплатно. 16+

    Русалка в традиционном славянском представлении (рисунок Ивана Билибина)
    Русалка в традиционном славянском представлении (рисунок Ивана Билибина)
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    По Андерсену помним, что русалка — красивая девушка с рыбьим хвостом. Тогда категорически непонятно, каким образом она у Пушкина взобралась на дерево и там на ветвях сидела. На самом деле славянские русалки были с виду как люди, даром что жили в реках. А на Русальей неделе перед Троицей выбирались на сушу и веселились, плясали — что с рыбьими хвостами делать было бы затруднительно. В том числе на ветвях раскачивались. Русалкой могла стать и самоубийца, и просто обрученная дева, не успевшая побывать замужем — то есть как бы не исполнившая своего предназначения.

    В славянском фольклоре на существ с рыбьими хвостами больше походят фаралянки, полудевы-полурыбы. Их еще называли фараонками. Будто бы это люди из войска фараона, гнавшиеся за Моисеем и евреями и потонувшие в море. Легенда гласит: «Люди фараона обратишася рыбами», «у тех рыб главы человеческие, а тулова нет, токмо ед глава, а зубы и нос человечи; а где уши, тут перья…»

    Перья вместо ушей — еще не самое страшное в русалочьем облике. На лекции узнаем, как себе представляли русалок разные славянские народы и народы в разных частях нашей страны. Соберем русалочий образ и услышим записанные антропологами интервью о предполагаемых встречах с этими мифическими сущностями. Идем в библиотеку Грибоедова (ул. Садовая, д. 33) 18 июня. Начало в 18:00.

    Александра Шеромова

    Русалка в традиционном славянском представлении (рисунок Ивана Билибина)
    Русалка в традиционном славянском представлении (рисунок Ивана Билибина)

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