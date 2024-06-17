Некоторые видео — как из фильма-катастрофы. Под Москвой выпало 70% от июньской нормы

Июнь в московском регионе оказался богат на дождливые серии. Первая из них показала себя с 11 по 13 июня, а вторая началась сегодня, 17 июня, сообщает центр «ФОБОС».
По итогам понедельника на базовой метеостанции столицы, в ВДНХ, зафиксировано 12,4 мм осадков — 16% от июньской нормы. А с начала месяца — 135,9 мм осадков или 177%. Ещё больше влаги поймала метеостанция МГУ — 22 мм (29% от июньской нормы). Пока это третье место в списке самых «мокрых» июней в XXI веке. В Новой Москве больше всего осадков во Внуково — 37 мм (48%). Ещё больше — на метеостанции Подмосковная на западе Подмосковья — 44 мм (57%), а в Немчиновке — 54 мм (70%).
В подмосковной Апрелевке дул ветер почти ураганной силы. В Подольске налило воды по пояс.
На железнодорожной станции «Мещерская» пассажиры попали под душ. На движение поездов ситуация не повлияла, рассказали изданию в пресс-службе МЖД. Временно перекрывали некоторые улицы, например Боровское шоссе и улицу Адмирала Корнилова.
Дожди, местами с грозами, сохранятся в регионе и завтра. Количество осадков, по прогнозу метеорологов, составит около половины от выпавшего сегодня.