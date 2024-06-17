    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, с-в

    760мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.07eur95.15

    Ураган, молнии и ливень – это только начало. Смотрите, как сейчас в Москве, и готовьтесь

    1354
    обсудить
    Фото: читатель MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    В Москве 17 июня непогода разыгралась ни на шутку. В городе ливень, грозы и молнии. MSK1.RU ведет прямую трансляцию происходящего на улицах столицы.

    читатель MSK1.RU

    Дороги, особенно в Подмосковье, затапливает. Ухудшилась видимость. Поездка на такси сейчас стоит на тысячу рублей больше, чем обычно.

    «В периоды, когда спрос на такси высок, а свободных машин на линии мало, начинает действовать повышающий коэффициент. Это временная и вынужденная мера, чтобы привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены», — пояснили изданию в пресс-службе «Яндекс.Такси».

    На кадрах, сделанных на юго-западе Москвы видно, как от сильного ветра гнутся деревья.

    Местами вода залила подъезды и даже квартиры. На некоторых улицах машины почти плывут.

    В Петербурге 18 июня тоже ожидается ухудшение погоды: ливни, грозы и порывистый ветер. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

    Фото: читатель MSK1.RU

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в МосквеНепогода в Москве
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close