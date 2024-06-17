Ураган, молнии и ливень – это только начало. Смотрите, как сейчас в Москве, и готовьтесь

В Москве 17 июня непогода разыгралась ни на шутку. В городе ливень, грозы и молнии. MSK1.RU ведет прямую трансляцию происходящего на улицах столицы.
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Дороги, особенно в Подмосковье, затапливает. Ухудшилась видимость. Поездка на такси сейчас стоит на тысячу рублей больше, чем обычно.
«В периоды, когда спрос на такси высок, а свободных машин на линии мало, начинает действовать повышающий коэффициент. Это временная и вынужденная мера, чтобы привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены», — пояснили изданию в пресс-службе «Яндекс.Такси».
На кадрах, сделанных на юго-западе Москвы видно, как от сильного ветра гнутся деревья.
Местами вода залила подъезды и даже квартиры. На некоторых улицах машины почти плывут.
В Петербурге 18 июня тоже ожидается ухудшение погоды: ливни, грозы и порывистый ветер. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности.