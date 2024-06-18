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    Новое видео из Азова, где после атаки БПЛА полыхает резервуар с нефтепродуктами

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    МЧС в своём телеграм-канале показывает новое видео с места горения резервуара с нефтепродуктами в городе Азове Ростовской области.

    МЧС

    По уточненной информации, площадь пожара составляет 3 200 кубических метров. Ранее сообщалось, что огонь охватил 5 тысяч кубометров. Число техники растет: работают уже 49 единиц техники и около 200 специалистов.

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    «Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено», — говорится в сообщении.

    Напомним, ночью 18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после атаки беспилотника в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. К 7 часам утра на месте работали 208 человек и 39 единиц техники, для тушения прибыл пожарный поезд.

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