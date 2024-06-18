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    Губернатор: в Азове после атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

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    В Азове Ростовской области после атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом около четырех часов утра 18 июня сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Жертв, по предварительной информации, нет. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС. Других подробностей Голубев не привел.

    Ростовскую область регулярно атакуют беспилотники, в ночь на 14 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА над регионом. В результате в Морозовском районе было нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Еще три аппарата сбили в ночь на 15 июня, обломки дронов упали на территорию промплощадки в районе Каменска-Шахтинского. В обоих случаях обошлось без жертв, сообщал губернатор.

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