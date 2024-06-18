Резервуар с нефтепродуктами в Азове тушит поезд, огонь охватил 5 000 куб. м

В городе Азове Ростовской области продолжают тушить резервуар с нефтепродуктами, которые загорелись после атаки беспилотника. Пострадавших нет.
МЧС РФ
По данным МЧС, площадь пожара достигла 5 000 кубических метров. На место выехал пожарный поезд. Лаборатория Роспотребнадзора контролирует состояние воздуха.
В 6:25 МЧС сообщало, что в тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники, а губернатор области Василий Голубев пишет, что к 7 часам утра задействованы уже 208 человек и 39 единиц техники. Пожарный поезд на месте.
«Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено», — отмечает губернатор.
«По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет», — добавляет Голубев.
В Белгородской области после атаки БПЛА тоже начался пожар, пострадала женщина.
UPD: 161.RU пишет, что порт был атаковал около трех часов ночи, горожане слышали несколько мощных взрывов.