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    Резервуар с нефтепродуктами в Азове тушит поезд, огонь охватил 5 000 куб. м

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    В городе Азове Ростовской области продолжают тушить резервуар с нефтепродуктами, которые загорелись после атаки беспилотника. Пострадавших нет.

    МЧС РФ

    По данным МЧС, площадь пожара достигла 5 000 кубических метров. На место выехал пожарный поезд. Лаборатория Роспотребнадзора контролирует состояние воздуха.

    Фото: МЧС РФ
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    В 6:25 МЧС сообщало, что в тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники, а губернатор области Василий Голубев пишет, что к 7 часам утра задействованы уже 208 человек и 39 единиц техники. Пожарный поезд на месте.

    «Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено», — отмечает губернатор.

    «По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет», — добавляет Голубев.

    В Белгородской области после атаки БПЛА тоже начался пожар, пострадала женщина.

    UPD: 161.RU пишет, что порт был атаковал около трех часов ночи, горожане слышали несколько мощных взрывов.

    Фото: МЧС РФ

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