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    В ночных пожарах в Петербурге погибли люди. Магазин на В. О. горел на 70 кв. м

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    Сразу два смертельных пожара случилось в Петербурге ночью 18 июня: в Красногвардейском и Василеостровском районах.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, в 0:24 поступил вызов на проспект Энтузиастов, дом 54, корпус 2. Огонь охватил 4 квадратных метра в двухкомнатной квартире. Три расчёта МЧС (15 человек) потушили его к 0:49.

    Через три часа, в 3:58, пожарных вызвали на 6-ю линию В. О., 55, — это участок между Малым проспектом и Смоленкой. Там загорелся магазин, площадь составила 70 квадратных метров. По данным «Яндекса», в доме 55 располагаются несколько магазинов. На место выехали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники, они ликвидировали пожар в 5:21.

    В обоих случаях погибли люди — двое мужчин.

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