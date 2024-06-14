Искусствовед объяснит, как менялось человеческое восприятие цвета, и расскажет о психологии цвета

Небо человек видел всегда, нередко видел небо синего цвета. При этом во многих древних языках нет слова, обозначающего этот цвет. В «Одиссее» Гомера море имеет оттенок «темного вина». Неужели древние не различали синего? Подробности узнаем 18 июня в пространстве «Бенуа 1890». 16+
Произносим знаменитую запоминалку последовательности цветов «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» — можем заодно помянуть Исаака Ньютона. Это он с помощью трехгранной призмы обнаружил, что в белом цвете сокрыты семь — от красного до фиолетового. Гете с этой теорией не согласился и создал собственное «Учение о цвете». Ценил его больше, чем иные свои поэтические произведения. Гете разделял цвета по тому, как они воздействуют на «душевное настроение». К «положительным» относил, например, желтый («глаз обрадуется, сердце расширится, на душе станет веселее, кажется, что... веет теплом»), желто-красный и красно-желтый. К «отрицательным» — синий, красно-синий и сине-красный. А зеленый считал нейтральным.
Исследования в области оптических иллюзий позволили художникам использовать оптические эффекты в своих работах: создавать перспективу, объем и прочие визуальные эффекты.
Искусствовед Елизавета Губанова, научный сотрудник и член кураторской команды Литературного музея «XX век», расскажет о теории цвета в истории искусства. 18 июня в пространстве «Бенуа 1890» (Тихорецкий, д. 17, лит. Г, ресторан «Ферма Бенуа») узнаем о взаимосвязи науки и искусства, о том, как менялось восприятие цвета, и о деталях психологии цвета. А еще попытаемся найти свое собственное цветовидение. Регистрация на Timepad, начало в 19:00.
Александра Шеромова