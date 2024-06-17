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    Музеи

    «Наши лазутчики уже там». Директор Кунсткамеры назвал дату открытия нового здания

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    Директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Андрей Головнев в разговоре с «Фонтанкой» назвал дату открытия нового многофункционального научно-хранительского комплекса на Заповедной улице: это 6 декабря (День Кунсткамеры).

    По его словам, работы идут в плановом режиме, в соответствии с ранее анонсированными сроками (открывая сайт музея, посетители видят всплывающую табличку о том, что «с 1 ноября 2023 года фонды МАЭ РАН закрыты для исследователей из других учреждений в связи с переездом музейного и архивного собрания в новое здание»).

    «Наши представители, наши "лазутчики" уже там, — рассказал Головнев. — Уже происходит отладка, и я очень надеюсь, что 6-го мы даже кое-что новенькое там выставим».

    На вопрос о том, будет ли в этот день новая площадка открыта для широкой публики, директор музея пока отвечает с осторожностью: «Во всяком случае, это будет торжественное открытие».

    Напомним, под многофункциональный научно-хранительский центр для Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого было реконструировано не достроенное в конце 1980-х здание НИИ прикладной астрономии РАН. Победу в конкурсе на реконструкцию в 2021 одержала московская компания «АМДТехнологии», предложившая цену в 5,31 миллиарда рублей.

    17 июня после длительной реконструкции в основном здании музея на Университетской набережной был открыт бывший зал Индии, теперь получивший название «Николаевский».

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    © Фонтанка.Ру

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