«Наши лазутчики уже там». Директор Кунсткамеры назвал дату открытия нового здания

Директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Андрей Головнев в разговоре с «Фонтанкой» назвал дату открытия нового многофункционального научно-хранительского комплекса на Заповедной улице: это 6 декабря (День Кунсткамеры).
По его словам, работы идут в плановом режиме, в соответствии с ранее анонсированными сроками (открывая сайт музея, посетители видят всплывающую табличку о том, что «с 1 ноября 2023 года фонды
«Наши представители, наши "лазутчики" уже там, — рассказал Головнев. — Уже происходит отладка, и я очень надеюсь, что
На вопрос о том, будет ли в этот день новая площадка открыта для широкой публики, директор музея пока отвечает с осторожностью: «Во всяком случае, это будет торжественное открытие».
Напомним, под многофункциональный научно-хранительский центр для Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого было реконструировано не достроенное в конце
17 июня после длительной реконструкции в основном здании музея на Университетской набережной был открыт бывший зал Индии, теперь получивший название «Николаевский».