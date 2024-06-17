«Наши лазутчики уже там». Директор Кунсткамеры назвал дату открытия нового здания

Директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Андрей Головнев в разговоре с «Фонтанкой» назвал дату открытия нового многофункционального научно-хранительского комплекса на Заповедной улице: это 6 декабря (День Кунсткамеры).



По его словам, работы идут в плановом режиме, в соответствии с ранее анонсированными сроками (открывая сайт музея, посетители видят всплывающую табличку о том, что «с 1 ноября 2023 года фонды МАЭ РАН закрыты для исследователей из других учреждений в связи с переездом музейного и архивного собрания в новое здание»).

