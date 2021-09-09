В Петербурге разрешили строить хранительский центр Кунсткамеры

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство многофункционального научно-хранительского центра Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. Об этом 9 сентября сообщили в ППК «Единый заказчик в сфере строительства».



Он появится на базе не достроенного в конце 1980-х здания НИИ прикладной астрономии РАН. Передача строительной площадки подрядчику состоялась 8 сентября.



«Фонтанка» писала, что строительством хранительского центра займется московский подрядчик «АМДТехнологии». Компании предстоит провести реконструкцию заброшенного недостроя на Заповедной улице, 51, корпус 3. Выполнить работы она предложила за 5,31 млрд рублей.

