В Петербурге разрешили строить хранительский центр Кунсткамеры

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство многофункционального научно-хранительского центра Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. Об этом 9 сентября сообщили в ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Он появится на базе не достроенного в конце 1980-х здания НИИ прикладной астрономии РАН. Передача строительной площадки подрядчику состоялась 8 сентября.
«Фонтанка» писала, что строительством хранительского центра займется московский подрядчик «АМДТехнологии». Компании предстоит провести реконструкцию заброшенного недостроя на Заповедной улице, 51, корпус 3. Выполнить работы она предложила за 5,31 млрд рублей.
Как уточнили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства, специалистам предстоит выполнить снос и демонтаж отдельных объектов, обустроить фундамент, новые несущие стены, а также инженерные коммуникации и благоустроить территорию. Площадь восьмиэтажного здания хранилища составит 25 тыс. кв. м.
Возвести новое здание хранилища Кунсткамеры потребовалось из-за того, что в настоящий момент музейное собрание находится в памятниках архитектуры федерального значения, где нет возможности обеспечить климат-контроль и систему вентиляции необходимых для хранения уникальных объектов. Завершить строительство планируется в 2024 году.