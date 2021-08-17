Реконструкцией хранительского центра Кунсткамеры займется московский подрядчик

По итогам конкурса на заключение контракта на реконструкцию недостроя в Озерках под научно-хранительский центр для Кунсткамеры победу одержала московская компания «АМДТехнологии». Информацию 17 августа опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно данным техзадания, подрядчику предстоит провести реконструкцию заброшенного недостроя на Заповедной улице, 51, корпус 3. Здание начали возводить под институт прикладной астрономии РАН, но проект не был завершен, и в 2017 году его передали Кунсткамере.
На контракт претендовали две компании: ООО «АМДТехнологии» и ООО «Велесстрой». Первая при начальной цене в 5,331 млрд руб. предложила цену в 5,31 млрд, вторая не снизила ни на рубль.
«АМДТехнологии», согласно данным базы СПАРК, зарегистрированы в Москве и являются заметным игроком на рынке госзаказа. Так, в 2019 году фирма заключила контрактов на 3,74 млрд рублей, в 2020-м — на 2,21 млрд, в 2021-м — на 1,13 млрд. Фирмой почти в равных долях владеют Максим Сохань, Федор Агатов и Дмитрий Пилипенко. Чистая прибыль по итогам прошлого года — 752 тыс. руб.
Напомним, в июле 2019 года Дмитрий Медведев, на тот момент премьер-министр, распорядился выделить 4,5 млрд рублей на строительство центра для Кунсткамеры. Изначально предполагалось, что проект реализуют уже в 2023 году. Однако подрядчику с момента заключения контракта дается срок в 1080 дней. По его истечении в Озерках должно появиться 8-этажное здание (считая подземный) общей площадью 25 тыс. кв. м и высотой 40 м.