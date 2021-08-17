Реконструкцией хранительского центра Кунсткамеры займется московский подрядчик

По итогам конкурса на заключение контракта на реконструкцию недостроя в Озерках под научно-хранительский центр для Кунсткамеры победу одержала московская компания «АМДТехнологии». Информацию 17 августа опубликовали на сайте госзакупок.



Согласно данным техзадания, подрядчику предстоит провести реконструкцию заброшенного недостроя на Заповедной улице, 51, корпус 3. Здание начали возводить под институт прикладной астрономии РАН, но проект не был завершен, и в 2017 году его передали Кунсткамере.

На контракт претендовали две компании: ООО «АМДТехнологии» и ООО «Велесстрой». Первая при начальной цене в 5,331 млрд руб. предложила цену в 5,31 млрд, вторая не снизила ни на рубль.