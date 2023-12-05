В Кунсткамере рассказали, когда откроют новое здание, и анонсировали бесплатный день

Директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Андрей Головнев рассказал 5 декабря, что новое здание музея, где будет расположено фондохранилище, оснащенное современными реставрационными лабораториями, будет открыто «через год». «На севере нашего города, близ Шуваловского карьера, у нас откроется новый научно-хранительский корпус — это будет площадь, которая в десять раз превышает сегодняшние возможности, — цитирует его ТАСС. — Я надеюсь, что тем самым мы наконец-то решим проблему хранения, которая называлась в истории нашего музея «сверхтеснотой».

Названные сроки не отличаются от ранее запланированных. Еще в 2021 году «Фонтанка» рассказывала о выдаче Госстройнадзором разрешения на строительство многофункционального научно-хранительского центра на базе недостроенного в конце 1980-х здания НИИ прикладной астрономии РАН. Тогда сообщалось, что завершение строительства планируется в 2024 году.



По словам главного хранителя Кунсткамеры Натальи Копаневой, переезд коллекций из исторического здания на Университетской набережной позволит открыть для посетителей те его залы, что публика раньше не видела.



Ну а пока уже 6 декабря 2023 года пройдет очередной День Кунсткамеры. Его было решено отмечать в эту дату, поскольку она достоверно известна: 25 ноября 1728 года по старому стилю — 6 декабря по новому музей переехал в новое (на тот момент) здание на Васильевском острове.

