Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, опубликованном 17 июня, дал несколько комментариев по поводу ситуации, сложившейся в связи с украинским конфликтом.

Отвечая на вопрос, имел ли смысл швейцарский саммит без участия России, Нехаммер признал: «Конечно, без России мира не будет». Путин, по его словам, может остановить войну в любой момент. И конференция в Швейцарии стала первым шагом в эту сторону.

«Это хороший знак, что на конференции присутствовали и слушали друг друга делегации из более чем девяноста стран. Мои беседы, особенно с партнерами из Африки, Латинской Америки и Азии, показали: это война в Европе, но не европейская война», — сказал Нехаммер.



По его словам, в военное время «важно поддерживать форумы для дискуссий».

«Государства БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и ЮАР — имеют большое влияние на Россию и очень критично относятся к Западу. Без них санкции не сработают. Поэтому отрадно, что эти страны хотя бы частично принимают участие в конференции», — отметил канцлер Австрии.



Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках Украины ради мира, он сказал, что об этом говорить ещё рано, потому что мы находимся в разгаре конфликта.

Военная помощь Украине — дискуссионная тема для Австрии как для нейтральной страны. Будучи членом ЕС, Австрия поддерживает общую внешнюю политику и проявляет солидарность, когда речь идет о санкциях и деньгах для Украины.



«Сами мы не оказываем военную помощь. Но Австрия признает, что другие страны делают это, чтобы Украина могла защитить себя», — сказал Нехаммер.

Говоря об обвинениях в пророссийской позиции, он признал, что австрийские компании, такие как Raiffeisen Bank International, работают в России.



«Но то же самое можно сказать и об американских компаниях. Я не позволю поставить австрийцев под всеобщее подозрение, пока они не нарушат санкции. У Австрии нет особой позиции, но нас пытаются выставить в ложном свете», — подчеркнул канцлер.

