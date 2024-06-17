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    Канцлер Австрии: «Конечно, без России мира не будет»

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    Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, опубликованном 17 июня, дал несколько комментариев по поводу ситуации, сложившейся в связи с украинским конфликтом.

    Отвечая на вопрос, имел ли смысл швейцарский саммит без участия России, Нехаммер признал: «Конечно, без России мира не будет». Путин, по его словам, может остановить войну в любой момент. И конференция в Швейцарии стала первым шагом в эту сторону.

    «Это хороший знак, что на конференции присутствовали и слушали друг друга делегации из более чем девяноста стран. Мои беседы, особенно с партнерами из Африки, Латинской Америки и Азии, показали: это война в Европе, но не европейская война», — сказал Нехаммер.

    По его словам, в военное время «важно поддерживать форумы для дискуссий».

    «Государства БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и ЮАР — имеют большое влияние на Россию и очень критично относятся к Западу. Без них санкции не сработают. Поэтому отрадно, что эти страны хотя бы частично принимают участие в конференции», — отметил канцлер Австрии.

    Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках Украины ради мира, он сказал, что об этом говорить ещё рано, потому что мы находимся в разгаре конфликта.

    Военная помощь Украине — дискуссионная тема для Австрии как для нейтральной страны. Будучи членом ЕС, Австрия поддерживает общую внешнюю политику и проявляет солидарность, когда речь идет о санкциях и деньгах для Украины.

    «Сами мы не оказываем военную помощь. Но Австрия признает, что другие страны делают это, чтобы Украина могла защитить себя», — сказал Нехаммер.

    Говоря об обвинениях в пророссийской позиции, он признал, что австрийские компании, такие как Raiffeisen Bank International, работают в России.

    «Но то же самое можно сказать и об американских компаниях. Я не позволю поставить австрийцев под всеобщее подозрение, пока они не нарушат санкции. У Австрии нет особой позиции, но нас пытаются выставить в ложном свете», — подчеркнул канцлер.

    Напомним, коммюнике по итогам «Саммита мира» в Швейцарии поддержали 80 стран-участников из 91. Как писала «Фонтанка», в проекте коммюнике указаны четыре пункта по основам мира: передача Запорожской АЭС под контроль Киева и безопасность использования атомной энергии; недопустимость угрозы применения ядерного оружия; доступ к портам Черного и Азовского морей для укрепления продовольственной безопасности; освобождение лиц, которые «были незаконно задержаны».

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