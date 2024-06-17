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    Приложение RuTube исчезло у россиян из AppStore

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    Приложение RuTube удалено из «яблочного» магазина AppStore 17 июня. Пользователи больше не могут установить его на свой смартфон. В компании подтвердили временную блокировку и разбираются в ситуации, пишет РБК.

    Тем временем замглавы комитета Госдумы по информполитике, глава РОЦИТ Антон Горелкин считает произошедшее актом цензуры. После начала специальной военной операции Apple заблокировала приложение для всех стран, кроме России, Белоруссии и Казахстана. Компания требовала удалить из RuTube контент российских государственных СМИ.

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