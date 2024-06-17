Кабмин поддержал миграционный режим высылки иностранцев из России

Российское правительство поддержало законопроект о введении режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в стране. Документ может быть рассмотрен на пленарном заседании палаты парламента во вторник, 18 июня. Порядок применения нового режима, как предполагается, будет определять МВД. Об этом 17 июня сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.



Законопроект предусматривает, что иностранец, не имеющий права пребывать в России, будет считаться находящимся в режиме высылки с того момента, когда в реестр контролируемых лиц внесут сведения о нём. После исключения из реестра действие режима будет прекращаться.

