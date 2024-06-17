Неловкие водители превратили Дворцовый мост в бутылочное горло и подставляют других под лишение

ДТП на Дворцовом мосту вечером 17 июня собрало пробку, остановило троллейбусы и вынуждает водителей серьёзно нарушать ПДД.
читатель «Фонтанки»
Два легковых автомобиля столкнулись перед съездом на Васильевский остров, сообщает корреспондент «Фонтанки». ДТП небольшое, а последствия довольно серьёзные для данного времени суток, когда в целом на дорогах уже «зелёные» 2–3 балла. Бордовая пробка тянется от Невского проспекта, затор есть даже на Дворцовой набережной. Троллейбусы не могут объехать место аварии и встали в очередь.
Дело в том, что проезд по мосту сейчас ограничен: закрыта правая полоса в связи с подготовкой к празднику «Алые паруса». Две столкнувшиеся машины перегородили оставшиеся две полосы почти полностью, и объезжающие их автомобилисты вынуждены заруливать на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД уже прибыли на место.