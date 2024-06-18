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    МВД: транслитерация буквы «ё» — одна из основных причин отказа в выезде за границу

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    Некорректная транслитерация буквы «ё» в заграничных паспортах — самая распространенная причина в случае несоответствия имен и фамилий, по которой россиянам отказывают в выезде за границу. Об этом сообщила 17 июня официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале. Она рассказала, что получает от журналистов много вопросов о выезде за границу.

    «Затруднения связаны с тем, что написание установочных данных в загранпаспортах может быть некорректным, что делает этот документ недействительным и подлежащим замене», — отмечается в сообщении.

    «Что же касается несоответствий в написании имен и фамилий, то наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы «ё» и ее некорректная транслитерация», — пишет Ирина Волк.

    Так, если во внутреннем паспорте или в свидетельстве о рождении фамилия, имя или отчество содержат букву «ё», то в загранпаспорте должна быть она же. Поэтому человек, получающий загранпаспорт, должен внимательно проверить все буквы, год рождения, место рождения, пол. В случае обнаружения ошибки новый паспорт сделают без оплаты госпошлины.

    В целом, как сообщили Ирине Волк в ГУ по вопросам миграции МВД, сейчас «признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа».

    Несколько дней назад в МИД разъясняли, что ошибки в транслитерации фамилии и имени не могут стать причиной изъятия паспорта, и граждане не обязаны при выезде проверять написание фамилии и имени буквами латинского алфавита в своих паспортах, так как возможны разные варианты транслитерации.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о проблеме, возникшей в мае, когда из-за несоответствия написания кириллицей собственных имен и топонимов в заграничном паспорте увеличилось изъятие документов на границах.

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