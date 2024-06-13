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    МИД: у туристов не будут изымать паспорта из-за ошибки в транслитерации фамилии

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    Ошибки в транслитерации фамилии и имени не могут стать причиной изъятия паспорта. Об этом сообщили РБК в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел 13 июня.

    Туристы, выезжающие за рубеж, не должны проверять написание фамилии и имени буквами латинского алфавита в своих паспортах, так как одни и те же данные могут быть транслитерированы по-разному. Это не является ошибкой. Однако граждане вправе обратиться с заявлением, чтобы изменить написание.

    Из-за несоответствия написания кириллицей собственных имен и топонимов в заграничном паспорте в мае-июне увеличилось изъятие документов на границах. В Российском союзе туриндустрии зафиксировали как минимум 120 таких жалоб. «Фонтанка» подробно рассказывала о проблеме.

    Непредвиденные ситуации с изъятием паспортов на границе начались после вступления поправок в федеральный закон в декабре 2023 года. Поправки определили основания для признания документа недействительным, среди критериев — несовпадение данных в паспорте и в системе миграционного и регистрационного учета.

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