Смотрите, как Словакия сотворила первую сенсацию Евро-2024, обыграв Бельгию

Победой сборной Словакии завершился матч
Свой единственный гол в игре они забили на
Таким образом, Бельгия, будучи фаворитом матча, уступила в своем первом матче.
Помимо Бельгии и Словакии в
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Победой сборной Словакии завершился матч
Свой единственный гол в игре они забили на
Таким образом, Бельгия, будучи фаворитом матча, уступила в своем первом матче.
Помимо Бельгии и Словакии в
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