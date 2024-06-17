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    Смотрите, как Словакия сотворила первую сенсацию Евро-2024, обыграв Бельгию

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    Победой сборной Словакии завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы против Бельгии. Встреча проходила 17 июня во Франкфурте-на-Майне. Словаки выиграли со счетом 1:0.

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    Свой единственный гол в игре они забили на 7-й минуте встрече. Воспользовавшись ошибкой обороны Бельгии, забил нападающий Иван Шранц. На 56-й минуте форвард Ромелу Лукаку сравнял счёт, но судья отменил взятие ворот. На 87-й минуте гол Лукаку вновь отличился, но из-за касания рукой мяча игрока сборной Луа Опенда рефери опять не засчитал гол.

    Таким образом, Бельгия, будучи фаворитом матча, уступила в своем первом матче.

    Помимо Бельгии и Словакии в группе Е играют Румыния и Украина. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Действующий чемпион — Италия.

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