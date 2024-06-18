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    Военные расходы НАТО в 2024 году вырастут на 18%

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    Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом сообщил, что из 32 стран-членов НАТО 23 государства в этом году довели свои военные расходы до 2% ВВП.

    Как передает ТАСС, в целом, по словам Столтенберга, военные расходы альянса повысятся на 18% по сравнению с 2023 годом, и это самое большое увеличение военных расходов НАТО за последние десятилетия. Две трети этих средств идут на выполнение военных заказов в США.

    Кроме того, генсек НАТО заявил журналистам, что у НАТО нет планов по увеличению количества ядерных боезарядов. Ведется модернизация самолетов-носителей путем замены устаревших самолетов F-16 на новые самолеты пятого поколения F-35.

    Столтенберг сообщил, что альянс собирается выделить несколько сотен офицеров для штабной структуры по обеспечению логистики поставок оружия на Украину. Предположительно, они разместятся в Германии в Висбадене.

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