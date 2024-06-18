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    Капитан сборной Франции сломал нос на Евро-2024 и будет носить маску

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 17 июня. Изначально его собирались экстренно оперировать, но после осмотра врачи решили этого не делать, пишет газета L'Equipe.

    Инцидент произошёл на последних минутах игры против сборной Австрии (1:0). Мбаппе ударился лицом о соперника.

    Сейчас футболист уже вернулся из больницы в лагерь сборной. Ему предстоит лечение, в частности для него сделают специальную маску.

    Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло успокоил болельщиков: «Он справится, никакой операции».

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