Терминал Ильи Трабера взял курс на уголь

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Стивидорная компания «Балтийский судомеханический завод» в порту Петербурга приостановила перевалку минеральных удобрений по контракту с компанией «Беларуськалий», выяснила «Фонтанка». Причина заключается в том, что производитель и экспортер калийных удобрений не согласился с ценой перевалки, рассказали эксперты отрасли, знакомые с вопросом. На данном этапе ведутся переговоры по цене, и в обозримом будущем перевалка белорусских удобрений будет возобновлена, заверили в БСМЗ.



Чтобы занять мощности на БСМЗ, запущена перевалка угля. Как известно «Фонтанке», на терминал уже пришли первые три состава из Кемеровской области, дальнейшие поставки уже законтрактованы. Уголь перевозится в контейнерах и биг-бэгах (как и белорусские удобрения ранее), что предотвращает загрязнение окружающей среды угольной пылью и не требует применения дополнительных экологических мер на терминале, заверяют в компании.



По предварительным оценкам экспертов стивидорного рынка, вложения в модернизацию терминала БСМЗ под перевалку угля могли составить порядка 100 миллионов рублей.



Кроме того, по данным «Фонтанки», рассматривался вопрос перевалки на БСМЗ серы. Тем не менее из соображений безопасности решено было отложить этот проект на более поздний срок.

Балтийский судомеханический завод в середине нулевых перешел под контроль миллиардера Ильи Трабера, через ООО «РЭСТ» он владеет 24,61% акций компании. Еще 23,68% доли принадлежат Игорю Полтораку, 23,7% доли через ООО «ПФИ-2» контролирует Марина Даниленко. В числе акционеров ранее значились также Рамис Дебердеев и Артем Бегун.



Изначально судьба актива Трабера была туманна. Имеющий собственные достроечные причалы завод всегда перегружал небольшие объемы коммерческих грузов и числился во втором десятке стивидорных компаний петербургского порта без особых перспектив. Среди прочих рассматривалась и дальнейшая перепродажа, но так или иначе завод с полуразрушенными корпусами и заросшей кустарником территорией просуществовал до осени 2022 года. Когда на фоне СВО логистические цепочки через терминалы в Прибалтике оказались недоступны, идея трансформировать заводскую территорию в перевалочный комплекс оказалась кстати.



Более того, терминал БСМЗ создавался в том числе с прицелом и на белорусских партнеров, когда из-за санкций «Литовские железные дороги» разорвали с «Беларуськалием» контракт на перевозку 12 миллионов тонн удобрений в год. Власти Петербурга предлагали Минску построить перевалочный терминал в Приморске, затем в поле зрения попала национализированная «Бронка». Однако очень скоро выяснилось, что ее мощностей для удовлетворения потребностей белорусов недостаточно и специализация на контейнерах немного не то, чего на самом деле хотелось бы. Планировалось часть белорусских грузов перегружать в Усть-Луге, но тоже не срослось.

— Большинство операторов отказались работать с белорусами по различным причинам, возможно, из-за боязни вторичных санкций. Партнеры Ильи Трабера, который давно уже под самыми разными санкциями, попросили его помочь — создать терминал, мы его создали, — говорил «Фонтанке» в прошлом году генеральный директор БСМЗ Евгений Савкин.



Транспортную обработку удобрений «Беларуськалия» на терминале Балтийского судомеханического завода запустили в конце 2022 года. На первом этапе в развитие мощностей завод инвестировал порядка 1,5 млрд рублей. Весной прошлого года компания закончила вторую очередь реконструкции и завершила строительство комплекса по приему минераловозов, что позволило выйти на мощность порядка 7 млн тонн в год. Еще около 4 млрд рублей планировалось вложить в течение ближайшего года в реконструкцию причалов и замахнуться в будущем на 10 миллионов тонн мощности. За 2023 год БСМЗ перегрузил около двух миллионов тонн белорусских удобрений, выручил 3,1 миллиарда рублей и закрыл год с чистой прибылью в 579 миллионов рублей.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

