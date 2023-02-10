Россия прорабатывает передачу Белоруссии порта «Бронка» в Петербурге

Морской перегрузочный комплекс «Бронка» может быть передан Белоруссии — такой вопрос прорабатывается российскими властями. Об этом рассказал глава Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук в интервью РИА Новости, появившемся 10 февраля.

Текущая мощность комплекса по перевалке грузов составляет 3,2 тонн в год, проектная мощность — до 20,7 миллиона тонн в год.

«Россия и Белоруссия принимают активные совместные меры по преодолению транспортных и логистических ограничений, вызванных нелегитимными санкциями недружественных государств <…> Предпринятые шаги позволили существенно — в разы — нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию», — сказал он.