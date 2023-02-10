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    Россия прорабатывает передачу Белоруссии порта «Бронка» в Петербурге

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    1 комментарий

    Морской перегрузочный комплекс «Бронка» может быть передан Белоруссии — такой вопрос прорабатывается российскими властями. Об этом рассказал глава Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук в интервью РИА Новости, появившемся 10 февраля.

    Текущая мощность комплекса по перевалке грузов составляет 3,2 тонн в год, проектная мощность — до 20,7 миллиона тонн в год.

    «Россия и Белоруссия принимают активные совместные меры по преодолению транспортных и логистических ограничений, вызванных нелегитимными санкциями недружественных государств <…> Предпринятые шаги позволили существенно — в разы — нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию», — сказал он.

    Представитель МИД уточнил, что по межправительственному соглашению об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские морские порты в 2022 году отгружено 3,5 млн тонн.

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    БелоруссияПетербургРоссияПорт Бронка
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    Комментарии 1

    28027910310 Фев 2023 в 11:37
    Они думают, что на Западе такие дураки, что можно формально передать свои порты другому государству и это сработает? Скорее, тогда и Белоруссия такие же санкции получит)
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