Удвоение результатов. Рейтинг стивидоров-миллиардеров Петербурга

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Крепчающий день ото дня грузооборот Большого порта Санкт-Петербург оживил финансовые потоки компаний, которые обрабатывают эти самые грузы — перегружают с судов на берег, складируют и хранят. «Фонтанка» изучила финансовую отчетность стивидорных компаний Петербурга и составила свой рейтинг самых успешных по итогам 2023 года.



До февраля 2022 года Большой порт Санкт-Петербург международные контейнерные линии использовали исключительно в качестве второстепенного, то есть порта, который обслуживает небольшие суда, перегрузку на которые осуществляли в европейских портах Гамбурге, Роттердаме, Антверпене. После введения санкций и ухода контейнерных линий потери до 70 % от объема перевалки через терминалы Большого порта Санкт-Петербург срочно потребовали создания новых логистических цепочек. Уже зимой 2022–2023 года в Петербург стали приходить абсолютно новые перевозчики. С конца 2023 года объем перевалки Большого порта Санкт-Петербург начал восстанавливаться, соединившись, теперь уже напрямую, с Китаем, Индией, Турцией, Египтом и странами Юго-Восточной Азии. «Фонтанка» уже писала, что за четыре месяца этого года совокупный объем грузооборота вырос почти в два раза: с 2,6 до 4,5 миллиона тонн. В относительном выражении это +44 % к прошлогодним показателям.



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Множатся на этом фоне и финансовые показатели стивидоров. Лидирующие позиции с кратным отрывом от остальных по части выручки занимает ООО «Контур СПб», который в портах Петербурга, Усть-Луги и Новороссийска снабжает суда топливом и маслами. По итогам 2023 года компания выручила 28,2 миллиарда рублей, Это на 10 миллиардов больше, чем годом ранее, и вдвое выше показателя 2021 года. Возможно, его присутствие в рейтинге стивидоров не выглядит корректным — компания владеет 33 судами, сама перевозит нефтепродукты по внутренним водным путям страны, а также предоставляет аварийно-спасательные услуги — локализует нефтяные разливы в акватории Петербурга и Финского залива, а также в портах Новороссийск, Кавказ, Темрюк и Туапсе. Что касается чистой прибыли, результаты описываются показателями лишь с шестью нулями — 7,8 миллиона за прошлый год. Однако на фоне прошлогоднего чистого убытка в 127,8 миллиона рублей, результат хорош.



Абсолютный лидер в стивидорной братии по выручке и чистой прибыли — АО «Петербургский нефтяной терминал». К оборотам прошлого года «ПНТ» прибавил 2,6 миллиарда, сумев выручить в 2023 году 9,2 миллиарда рублей, и на 24 % улучшил показатели 2021 года. Чистая прибыль в 5,67 миллиарда на 60% выше предыдущего периода и на 36 % выше, чем в 2021 году. И это — несмотря на водоворот изменений в политике и расстановке сил, в который терминал в прошлом году втянула передача бизнесменом Сергеем Васильевым 50-процентной доли в предприятии супруге.



На второй строчке рейтинга стивидоров-миллиардеров сразу две компании — «Морпорт СПб» и «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», которыми управляет московское ООО «Управление транспортными активами». По итогам года они продемонстрировали выручку в 7,9 и 7,5 миллиарда рублей соответственно. А вот в части прироста в двойке «КТСП» лидирует — прошлогодние показатели он улучшил на 39 %, тогда как «Морпорт СПб» лишь на 30 %.

В части прироста сам себя переплюнул в разы ООО «Феникс» — троекратный рост выручки год к году, или 6,8 миллиарда в 2023 году против 2,3 миллиарда годом ранее. В сравнении с 2021 годом результат тоже выглядит впечатляюще — двукратный рост оборотов. Напомним, в 2021 году ООО «Феникс» потерял бывших владельцев — семьи Муровых и Негодовых и был национализирован. В марте прошлого года его передали московской компании ООО «НКК-Логистик» за 10 миллиардов рублей.



Новичок в стивидорном деле ООО «Балтийский судомеханический завод» наступает на пятки мэтрам: выручка 3,1 миллиарда по итогам года, чистая прибыль 579,5 миллиона. Если брать в расчет недавний старт компании, результаты просто блестящие.



«Нева-металл» (принадлежит «Северстали» Алексея Мордашова), «Терминал морской рыбный порт» (бенефициарами слывут миллиардеры Геннадий Голубев и Иван Третьяков), «Терминал Святого Петра» и «МГС-терминал» закрыли 2023-й без подвигов, но и без серьезных падений год к году.



Чего не скажешь про «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» (оба — под управлением «УК Глобал Портс», чьим основным бенефициаром называют Сергея Шишкарева) и «Интерферрум-металл» (владеют Александр Соболев и Николай Неклюдов). Да, на фоне 2022 года 2023-й выглядит бодрячком, по крайней мере, для «Петролеспорта» — относительно 2022-го, обороты приросли на 24 %, до 4,86 миллиарда рублей. Однако результаты минувшего года существенно буксуют на фоне 2021-го: выручка «Петролеспорта» просела на 34 %, «ПКТ» — на 57 %, «Интерферрум-металл» — на 44 %. И если «Петролеспорт» сумел выбраться из чистого убытка в 2,45 миллиарда, который заработал в 2022 году, и продемонстрировал в 2023-м 1,4 миллиарда чистой прибыли, то «ПКТ» не смог: 721 миллион чистого убытка в 2023-м против 750 миллионов чистой прибыли годом ранее.



Что происходило с «Балтийским балкерным терминалом» (входит в бизнес-группу «Уралкалий» Дмитрия Мазепина) в 2022 и 2023 годах — непонятно, отчетности компании в СПАРКе нет. Последние данные имеются лишь за 2021 год: 2,4 миллиарда рублей оборота при 956 миллионах чистой прибыли.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

