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    Россия продала «Бронку» за 10 миллиардов двум бизнесменам. Ищем белорусский след

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    Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ»
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    Мытарства петербургского глубоководного порта «Бронка», потерявшего бывших владельцев — семьи Муровых и Негодовых — и национализированного в декабре 2021 года, так и не закончились. Вместо «Ростеха» и белорусов пока что он достался частным владельцам, не очень широко известным на транспортном рынке.

    Правительство РФ 18 марта распорядилось передать морской терминал (вернее, ее оператора и владельца всех активов ООО «Феникс») московской компании ООО «НКК-Логистик». Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сделка купли-продажи должна состояться не позднее 28 апреля, цена объекта, установленная оценкой, — 10,9 млрд рублей. Сделка выглядит выгодной для покупателей: стоимость активов «Феникса», по последней отчетности компании, — 22,3 млрд рублей, из которых только основных средств — на 17 миллиардов.

    Назвать это решение неожиданным — это мягко сказать. До сих пор ни о каких НКК при обсуждении будущего «Бронки» речи не шло. Явно подготовленный в кулуарах без широкого общественного обсуждения ход выглядит тем более странным, что до сих пор не было разговора и о том, что терминал можно купить. Как формировалась цена продажи и как выбирался покупатель — загадка.

    Фигура покупателя при ближайшем рассмотрении вызывает вполне резонные вопросы. «НКК-Логистик», занимающаяся грузоперевозками железнодорожным транспортом, существует немногим более года — компания была зарегистрирована 6 сентября 2021-го. Текущий адрес: бизнес-центр «Амероп» на Тверской, 28, корп. 2, в Москве. Телефона у компании, по данным СПАРК-Интерфакс, нет, а сайт не работает.

    Выручка, собранная всего за четыре месяца работы, внушает уважение — по итогам года компания отчиталась за 946 миллионов рублей оборота, получив 172 млн чистой прибыли. Причем управился со всем этим хозяйством, по данным СПАРК, всего один сотрудник, числившийся в компании на тот период, — генеральный директор Алексей Распопов, по совместительству — совладелец 20% доли. Еще 80% доли владеет ООО «НКК», принадлежащее в полном объеме Наталье Морозовой. У компании даже есть номер телефона, но на звонок «Фонтанки» никто не отозвался.

    Упоминаний ни о том, ни о другом собственнике в публичном поле «Фонтанка» не нашла.

    В следующем году сотрудников в компании, видимо, прибавилось, поскольку в сентябре 2022-го «НКК-Логистик» приобрел в лизинг 2 легковых автомобиля: Mercedes Benz s-class и «легковой автотранспорт». Вероятно, пошли в гору и дела, раз юная компания смогла позволить себе покупку морского терминала за 10,9 миллиарда рублей.

    Зарегистрированный в 2005 году, оператор порта ООО «Феникс» вместе с «Бронкой» пошел по рукам в конце 2021-го. Тогда суд решил, что в строительство перевалочного пункта были вложены средства, полученные от «коррупционного взаимодействия». В период с 2013-го по 2017 год уставный капитал «Феникса» вырос с 10 тыс. до 13,3 млрд руб. Стоимость основных активов бухгалтерией «Феникса» оценена в 17,5 млрд рублей.

    С 24 августа прошлого года, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Феникс» находилось под управлением общества с ограниченной ответственностью «Интерактивные интернет системы», подконтрольного госкорпорации «Ростех». Визу «Согласен» на письме главы госкорпорации Сергея Чемезова президент РФ Владимир Путин поставил 4 января.

    Чуть больше месяца назад, в начале февраля 2023-го, власти РФ заговорили о передаче перевалочного терминала мощностью 3,2 млн тонн в год Белоруссии, основному торговому российскому партнеру. Как тогда подчеркнул глава второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук: «Предпринятые шаги позволили существенно — в разы — нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию».

    По мнению источника «Фонтанки», нельзя исключать, что продажа «Феникса» двум московским предпринимателям, Алексею Распопову и Наталье Морозовой, может стать частью процедуры по передаче «Бронки» белорусам. И неважно, как схема оформлена на бумаге.

    По итогам 2021 года ООО «Феникс» отчиталось о выручке в 3,4 миллиарда рублей, но 80% ее сожрала себестоимость продаж, и вместо прибыли компания получила 241 миллион рублей убытка. Активы «Феникса», участвующие в создании дохода, на конец года исчислялись суммой 22,3 миллиарда.

    Сегодня дела у петербургского порта в целом не сказать, что идут блестяще. Бронка также не отстает от тренда. Под санкционным давлением объем перевалки грузов на терминале в январе-феврале 2023 года сократился почти вдвое в сравнении с предыдущим годом и упал с 575,9 тысячи тонн до 243. Оперативно прокомментировать перспективы «Бронки» в это трудное время эксперты не смогли, и в целом они пока туманны.

    Денис Лебедев, Наталья Вязовкина «Фонтанка.ру»

    Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ»

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