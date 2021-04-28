Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Поделиться Поделиться







«Фонтанка» достала текст, вышедший из-под пера заместителя генпрокурора РФ, где подробно описано, как в прошлом самый влиятельный петербургский бизнесмен Михальченко получил госконтракты на 33 млрд рублей. По версии прокуроров, часть была выведена и вложена в его огромные активы, а после ареста бизнесмена скрыта из-под удара. На эту историю можно посмотреть с многих сторон. Наше издание предлагает редкий жанр.

Иск Генеральной прокуратуры, поданный 12 апреля в Никулинский районный суд Москвы, настолько самодостаточен, что его вольное изложение обречено на ретуширование федеральной новости. Поэтому журналисту ничего не остается, как предложить ключевые цитаты из многостраничного документа, лишь скрепив их нужными публицистическими буквами.



Документ заходит с миссии: «С целью обеспечения системного противодействия коррупции, верховенства закона, демократии и прав человека, равенства и социальной справедливости…» И, ссылаясь на груду нормативных актов, подчеркивает смысл: «...по обстоятельствам коррупционных правонарушений».

Предвосхищая последующее, заметим, что, по большому счету, все, о чем говорится далее, прекрасно знало бизнес-сообщество Москвы и Петербурга и давно уже устало об этом разговаривать, да и сам, скажем так, экс «дневной губернатор Питера» Дмитрий Михальченко никогда и не скрывал. Даже после первых обысков, в марте 2016 года, Дмитрий Михальченко публично заявил автору, мол, у него в знакомых много влиятельных силовиков.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Реальная мелодия начинается со слов: «Установлено, что владелец АО «ХК "Форум"» Михальченко имел взаимоотношения с руководством ФСО России и использовал их для систематического получения бюджетных средств от реализации государственных контрактов с целью обогащения себя, подконтрольных и связанных с ним лиц... В связи с этим он содействовал назначению на руководящие должности в ФГУП «Атэкс» ФСО РФ доверенных ему лиц и последующему исполнению ими служебных обязанностей в его интересах».



Конечно же, речь идет о руководстве ФГУП Каминове и Кюнере, которые «в силу взятых на себя обязательств в период с 2008 по 2014 год заключили не менее 23 госконтрактов». Об этом писало большинство СМИ и «Фонтанка» сообщала. Для краткости можно лишь перечислить наиболее знаковые объекты — Горки-9, Горки-10, Огарево, Ново-Огарево, Воробьевы горы, Бочаров ручей, Красная площадь, дом 5. Добавим: за них структуры холдинга Михальченко — «Балтстрой», «СтройФасад», «Стройкомплект» — получили не менее 33 млрд рублей. Эта цифра как раз и указана в иске Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство продолжает: «Часть денежных средств в размере не менее 18,5 млрд рублей направлены Михальченко в подконтрольные ему, его партнеру и доверенному лицу — Негодову российские компании, которые использовали их в деятельности их фирм, участвовавших в выводе денег за рубеж и их обналичивания». Тут, как в анекдоте, теперь понятно, сколько украдено. Или по-другому — освоено. Но все равно это затравка.

«Поступающие средства шли на финансирование компаний, входящих в холдинг Михальченко и Негодова. В том числе на капитализацию ООО «Феникс» (уставный капитал — 13,3 млрд рублей. — Ред.) и создание этим обществом порта «Бронка». Это уже практически политическое заявление. В принципе, этого достаточно, но иски так не устроены. Идет обоснование.



«Собственных, достаточных, законных средств для реализации данного проекта у Михальченко и Негодова не имелось. Так, Негодов с 1977 по 2001 год являлся военнослужащим, а после военным пенсионером, не располагавшим какими-либо значительными доходами». Остается добавить лишь звание пенсионера — генерал-лейтенант ФСБ.

Генпрокуратура приводит много цифр, ссылается на конкретные транзакции. «Фонтанка» выбрала наиболее доходчивую. Так, по убеждению высшей надзорной инстанции, около 70 миллионов евро были выведены на офшор Виргинских островов, после чего эти деньги легли на счета их зарубежных компаний, а потом оказались в латвийском банке Trasta Кomercbanka. Этот банк в 2014 году дает кредит структуре Михальченко в 66 миллионов евро, которые и ложатся в основание уставного капитала «Бронки». Кстати, банк так и не потребовал возвращения кредита. Потому как давал не кредит, а их собственные деньги.

С этого момента Генпрокуратура начинает изложение своего видения по поводу уже другого генерала. Это бывший начальник ФСО, генерал армии Евгений Муров.



«В связи с уголовным преследованием Михальченко и в целях создания препятствий для взыскания его и Негодова имущества и имущественных прав на ООО «Феникс» они в 2017 году приняли меры по сокрытию своих активов. Для этого Муров и Негодов по номинальным основаниям передали Муровой Л. А. (жена Мурова), являющейся безработной и пенсионером по старости, принадлежащие им доли «Инвест-Капитал», «Сторент», «Центрофинанс»… В итоге Мурова, единственным источником дохода которой являлась страховая пенсия по старости, стала обладателем имущества стоимостью свыше 13,3 млрд». Своего рода лайфхак: «Как петербургская пенсионерка за день заработала 13 миллиардов». Но за одной Муровой дело не стало.

«В последующем компании, контролирующие и владеющие 90% долей «Феникса», Мурова передала по притворным основаниям «Управляющей компании "Бронка Групп"», участником которой в настоящее время являются Мурова Л., ее внук Муров Никита, Негодов и его дочь Негодова». Но и за одной «Бронкой» дело тоже не стало.



Кроме того, под контроль этого УК и «в тех же целях» были переведены принадлежащие Михальченко и Негодову активы: ООО «НПФ Завод Измерон», ООО «Единый миграционный центр», ООО «Единый центр документов», ООО «Единый медицинский центр», ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова», Bronka Development, Bronka Restaurant Group, Bronka Fashion Group и все другое, уже по мелочам. Печатая это, становится даже жалко не только Дмитрия Михальченко, уже пятый год находящегося в неволе, но и юного миллиардера Никиту Мурова, который сразу после университета уверенно сел в его кресло. Ведь забирают не только «Бронку», но и рестораны, бутики.

Но раз капитализация ООО «Феникс» и создание порта «Бронка» осуществлялись незаконно, то Генпрокуратура заканчивает эту первую серию так: «Обратить в доход государства». В смысле доли в ООО «Феникс».

Прося суд отдать государству доли в этом ООО (а не его имущество), Генпрокуратура предлагает вместе с его активами передать Родине и обязательства семей Негодовых и Муровых. А они немаленькие. В последней отчетности за 2020 год в строчке «Долгосрочные обязательства» стоит цифра 8,3 млрд рублей. Еще 2,4 миллиарда — краткосрочные обязательства. Все последние годы «Феникс» работал в минус, и к концу 2020 года убытков скопилось почти на 3 миллиарда. Одних только расходов на оплату труда 867 сотрудников компании в прошлом году было 1,2 млрд рублей.



Еще одна деталь — «Фениксу» на 100% принадлежат две фирмы — «Ро-ро терминал "Феникс"» и «Контейнерный терминал "Феникс"». А у них на пару долгов еще на 3 миллиарда.

Вместе с тем даже после выплаты долгов там есть чему порадоваться. Стоимость основных активов бухгалтерией «Феникса» оценена в 17,5 млрд рублей. Ну и главное — именно этой фирме принадлежит земля и инфраструктура многофункционального перегрузочного комплекса «Бронка». А это 120 га в собственности (почти сто из которых — намытая территория). Только кадастровая ее стоимость — 1,2 млрд рублей. Еще 46 га компания арендует у государства.

Почти все, правда, заложено по кредиту в Сбербанке, включая даже права на арендованную землю, инженерные сети и множество автомобильной и перегрузочной техники. Размер кредита неизвестен, но он явно входит в уже упомянутую сумму долгосрочных обязательств «Феникса». Все это — активы и обязательства — Генпрокуратура сейчас и просит отдать государству.

Здесь играем конец — заявление от 15 апреля об обеспечении вышеописанного иска в виде ареста имущества длинного списка компаний, так или иначе входящих в империю Муровых — Негодовых, включая и «НПФ Завод Измерон», и «Единый центр документов», и «Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова», и много чего еще. Если выражаться публицистически — вообще всё. Тут речь уже не о юридических лицах с их долгами, сотрудниками и торговыми марками. А именно об имуществе, которое, если (а вернее, когда) гражданский иск «Государство против Негодовых и Муровых» будет удовлетворен, может быть пущено с молотка, чтобы возместить государству искомые 33 миллиарда.

Представитель группы «Бронка» в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать претензии Генпрокуратуры предложил направить письмо с вопросами на электронный адрес компании и пообещал его рассмотреть. Однако в ответ редакция получила лишь «Данный запрос оставляем без комментариев». Евгений Вышенков, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

