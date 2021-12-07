Росимущество получило 100% долей в компании, владеющей портом «Бронка»

Прежние владельцы, семьи Муровых и Негодовых, потеряли право на построенный ими под Петербургом крупный контейнерный терминал в начале ноября, когда апелляционная инстанция подтвердила решение Никулинского райсуда Москвы об обращении в пользу государства 100% долей в «Фениксе». Кроме того, теперь уже бывшие его владельцы будут вынуждены выплатить долг перед Сбербанком, который также предназначался для развития порта.

Судя по данным системы СПАРК, Росимущество стало владельцем 100% долей в ООО «Феникс» еще в минувшую пятницу, 3 ноября.

Проанализировав материалы расследования Росфинмониторинга, которые Генпрокуратура приложила к своему иску, летом этого года Никулинский суд решил, что полученные от «коррупционного взаимодействия» средства были инвестированы в строительство «Бронки». В период с 2013-го по 2017 год уставный капитал ООО «Феникс» (оператор порта) вырос с 10 тыс. до 13,3 млрд руб.



Основные претензии у Генпрокуратуры были к заключенному сейчас под стражу экс-гендиректору «Феникса» Дмитрию Михальченко. Данных об уголовном продолжении гражданского иска прокуроров к владельцам «Бронки» у «Фонтанки» нет.

