Хроника «А-15». Как прокуроры за полтора месяца национализировали «Бронку»

Порт «Бронка»



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Решение об удовлетворении гражданского иска Генпрокуратуры к группе юридических и физических лиц было вынесено еще 8 июня, 29-го была опубликована его мотивированная часть. Лиц в этом деле много, но главный герой — Дмитрий Михальченко — экс-глава группы «Форум», объединявшей пару десятков самых разных бизнесов. От Единого центра документов на Красного Текстильщика и ресторана «Будда бар» до завода «Измерон» и порта «Бронка». В 2016 году он отправился за решетку за контрабанду. Теперь правоохранители изучают финансовые потоки его бизнес-империи и партнеров с громкими именами.



Прочитав 52-страничный документ, «Фонтанка» узнала, как именно происходила разработка этого сугубо экономического и гражданского дела в международной и морально-этической плоскостях.

Основным доводом прокуроров, выступивших истцами, стало то, что деньги, на которые проводилась докапитализация ООО «Феникс» (речь о 13 с лишним миллиардах), были добыты незаконным путем. А именно — путем коррупции, использования незаконных схем и обмана одной из самых могущественных спецслужб России — ФСО.

Юридический нюанс: суд принципиально отказался обсуждать порт «Бронка» как имущественный комплекс — с причалами, кранами и складами. Речь шла только о долях в ООО «Феникс», которому все это добро принадлежит. Это важно, потому что незаконно полученные от государства деньги (согласно решению суда первой инстанции) пошли не столько на стройку (хотя и на нее тоже), сколько на формирование уставного капитала этой фирмы.

Получая сейчас 100% долей в «Фениксе» (они, кстати, остаются в залоге по кредиту Сбербанка), государство обретает, разумеется, и сам порт. Адвокаты ответчиков пытались доказать: он был построен на честные деньги. Надо, мол, оценить его нынешнюю стоимость и отдать в казну лишь ту долю, которая соответствует незаконно нажитому капиталу. Однако этот аргумент был отметен судьей на том основании, что водиться с коррупционерами государству не с руки.



«Удовлетворение доводов означало бы, что при высокой цене имущество надлежит суду обратить в доход Российской Федерации только в той части, которая соразмерна объему незаконного обогащения, т.е. по сути, сделать из лиц, совершивших коррупционное правонарушение, совладельцев предприятия, созданного на незаконные доходы, что не основано на законе и не отвечает принципам функционирования правового государства», — говорится в решении.

Вообще, судья Елена Кузнецова не удовлетворила ни одной претензии адвокатов ответчиков. При этом особо подчеркнула: она не принимает решение о том, кто тут преступник, а кто нет. Just business. Таким образом, то, что Дмитрий Михальченко каким-то образом сумел устроить на работу руководителями подконтрольного ФСО России ФГУП «АТЭКС» своих бывших сотрудников Каминова и Кюнера, а они затем заключили контракты на строительство спецобъектов (вроде «Горки-9», «Огарево», «Бочаров ручей» и пр.) только с его структурами, причем по завышенной цене, — не было предметом этой конкретной судебной тяжбы. Как говорится — там разберутся. Неясным остался и вопрос, каким же образом Дмитрий Михальченко сумел убедить руководство ФСО назначить своих ставленников на ответственные посты. Судья лишь констатирует: как-то вот да, смог.



Из текста решения следует: цены завышались сознательно, систематически и по согласованию «сверху». «Кроме того, по распоряжению фио (судя по контексту — Дмитрий Михальченко. — Прим. ред.) с каждого договора, заключенного ГСК с ФГУП «Атэкс», перечислялась еще одна сумма денежных средств, так называемая А-15. Указанная аббревиатура обозначала: А — «Атэкс», 15 — величина процента от суммы договора. Контроль за отчислениями «А-15» осуществлял сам фио и фио (видимо, Каминов и Кюнер. — Прим. ред.). Данные деньги также перечислялись в «кассу» ХК «Форум»», — говорится в тексте решения.

Обвинители называют вещи своими именами. Так, по их мнению, Дмитрий Михальченко «поставил задачу, чтобы 15 процентов от сумм субподрядов на строительство объектов ФСО России, заключаемых между ФГУП «Атэкс» и ООО «СтройКомплект», «СтройФасад», были возвращены в виде откатов».

Существовала, согласно позиции Генпрокуратуры, и другая схема — так называемый возврат денежных средств с группы строительных компаний, исполнявших подряды «Атэкс».



Почему у подрядчиков возникали «лишние» суммы, которые можно было перенаправлять «Форуму» — тоже есть объяснение в решении суда.

«На материалы и оборудование, используемые при строительстве объектов по госконтрактам, делались наценки для последующего перечисления средств в ХК «Форум», — утверждали обвинители, так и не дождавшись возражений ответчиков по существу. — Им (Михальченко. — Прим. ред.) лично была достигнута договоренность с руководством ФСО России о том, что ФГУП «Атэкс», субподрядчиками которого они являлись, будут согласовываться предоставленные сметы, где будет значительно завышена стоимость поставляемого оборудования и материалов».

И далее: «После этого совещания все заключаемые между ФГУП «Атэкс» и ООО «СтройКомплект», «СтройФасад» договоры субподрядов имели завышенную на 20 — 40% стоимость работ или поставки оборудования».

Судя по всему, эти показания Дмитрия Михальченко взяты из материалов его уголовного дела. И это, кстати, тоже новость — до сих пор, о чем опальный бизнесмен говорит, а о чем молчит на допросах в «Лефортово» по своему уже второму уголовному делу, общественности было неизвестно.



А Михальченко там, похоже, разговорился. Даже между скупыми формулировками судейских клерков порой пробивается его живая речь. «В сложившейся обстановке готов был хоть за рубль их продать. Нашелся покупатель. Такая практика была», — это он уже так рассказывает, как, сидя в «Лефортово», продавал свою компанию «СтоРент». Через нее и ООО «Центрфинанс» он как раз и контролировал «Феникс».

Эта история — отдельная новелла в решении Никулинского суда. Почти все имена и фамилии в нем заменены на лаконичные «фио», однако по контексту нетрудно догадаться, о чем речь. К примеру, описывается процесс передачи в 2017 году 100% долей в ООО «Сторент», принадлежащих «фио», двум другим «фио» — по 50% каждому. База СПАРК явно называет, о ком речь: продавец — Михальченко Дмитрий Павлович, покупатели — Негодов Николай Дмитриевич и Мурова Людмила Анатольевна.

Далее описывается схема. В сделках с обоими решено что 50% доли стоят 1,5 млрд рублей. Итого — 3 миллиарда. Каждый выплачивает в 2017 году сразу 7,5 млн рублей, затем, до конца 2019 года еще 67,5 млн рублей, а далее каждый год по 75 миллионов до тех пор, пока не наберутся те самые 1,5 миллиарда. То есть до 2040 года. К слову, Людмила Анатольевна — мастер спорта международного класса, но все же ей 74 года. И рассчитывать, что она через 20 лет все еще будет выплачивать Дмитрию Михальченко по 75 миллионов — довольно оптимистично.



Вот и судья Кузнецова не поверила, назвав эту и другие аналогичные сделки притворными. К тому же в материалах суда приложена справка о доходах Людмилы Муровой, из которой явно, что она — самая простая пенсионерка, никаких доходов сверх скромной пенсии не имеет, и взять не то что 1,5 миллиарда, а даже первоначальный взнос в 7,5 миллиона ей было просто неоткуда.

Зато довольно отчетливо называется ее супруг. «Выбор фио в качестве лица, в пользу которого имущество передавалось, обусловлен не выгодностью предложенных ею условий приобретения активов, а тем, что она являлась супругой бывшего директора ФСО России, с которым, как установлено в ходе разбирательства и подтвердил сам «фио» (то есть Михальченко. — Прим. ред.), он и «фио» находились в давних и личных отношениях», — говорится в решении суда.

Не увидели денег ФНС и Пенсионный фонд и у генерал-лейтенанта ФСБ Дмитрия Негодова. И в том числе поэтому сделку Михальченко с ним также сочли притворной и безденежной. А смысл ее был в том, чтобы опальный бизнесмен смог «спрятать» свои активы от государства, согласился с доводом прокуроров суд.

Кстати, параллельно прояснился вопрос, откуда появилась информация о длинной цепочке увода денег, полученных по контрактам с ФСО, и как они, в конце концов, оказались в Бронке. Оказывается, за ними очень внимательно проследили в своем расследовании сотрудники управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга совместно с подразделениями финансовой разведки Латвии. Именно в этой стране в конечном итоге оказывались выведенные за границу деньги, которые — по также притворной кредитной сделке — в «отмытом» виде возвращались на берег Финского залива под Петербургом.

Обвинители сочли — а судья не стала отрицать, что действия «фио», участвовавших в сделках по передаче группе «Форум» заказов ФСО, завышению цен, выводу денег и их отмыванию — «наносят ущерб демократическим институтам, устойчивому развитию, национальной экономике и правопорядку, порождают серьезные угрозы стабильности и безопасности общества, подрывают демократические и этические ценности». А потому требования Генпрокуратуры были удовлетворены в полной мере.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»