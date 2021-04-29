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«Помнят руки-то». Забирать порт Бронка у Муровых — Негодовых будет та же судья, что конфисковывала миллиарды по делу полковника Захарченко

Судья Елена Кузнецова, лишившая имущества родственников полковника Захарченко, будет рассматривать дело о передаче государству активов семей Негодовых и Муровых

Дело об обращении в доход государства порта Бронка семей Негодовых и Муровых будет рассматривать судья Елена Кузнецова, что в 2018 году лишила имущества родственников и знакомых полковника Захарченко.

Как следует из материалов Никулинского районного суда Москвы, первое предварительное заседание по этому вопросу состоится сразу после длинных выходных — 13 мая. Сегодня, 29 апреля, Елена Кузнецова провела беседу с участниками процесса. Сам иск подан Генпрокуратурой 15 апреля, тогда ведомство направило ходатайство об обеспечении — аресте активов, так или иначе связанных с семьями Муровых и Негодовых, на общую сумму в 33 млрд рублей.

Генпрокуратура обратилась с гражданским иском в Никулинский суд с просьбой обратить в доход государства 100% долей в ООО «Феникс» — владельце и операторе портового терминала «Бронка». Суть — в возврате активов, основой которых стали деньги, вырученные от крупных заказов ФГУП «АТЭС» на строительные работы в правительственных и президентских резиденциях. В рамках обеспечительных мер надзорное ведомство также попросило арестовать имущество нескольких десятков компаний, связанных с Дмитрием Негодовым и Евгением Муровым. В их числе «НПФ Завод Измерон» и «Единый центр документов», «Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова» и ряд других предприятий на общую сумму в 33 млрд рублей.

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы также по иску Генпрокуратуры обратил в государственную собственность свыше 8,5 млрд руб., которые изъяли при обысках у Захарченко и его близких в сентябре 2016 года. Судьей в этом деле также была Елена Кузнецова. Также у экс-полковника изъяли слиток золота, 11 квартир в центре Москвы, 16 машино-мест и четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne). Как позже рассказывал в интервью сам Захарченко, государству отошла даже квартира, записанная на его 10-летнюю дочь, а в качестве вещдока у нее был отобран нательный крестик. Позже опальный полковник оспорил в Конституционном суде возможность изымать деньги у родственников, друзей и знакомых подозреваемых в хищениях граждан. Однако проиграл это дело.

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Комментарии (2)

265056402
порты и земли для них как обычным людям разжиться на микроволновку. Как пришло, так и ушло
260650801
Не поделились с москвичам что-ли в свое время?
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