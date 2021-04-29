«Помнят руки-то». Забирать порт Бронка у Муровых — Негодовых будет та же судья, что конфисковывала миллиарды по делу полковника Захарченко

Как следует из материалов Никулинского районного суда Москвы, первое предварительное заседание по этому вопросу состоится сразу после длинных выходных — 13 мая. Сегодня, 29 апреля, Елена Кузнецова провела беседу с участниками процесса. Сам иск подан Генпрокуратурой 15 апреля, тогда ведомство направило ходатайство об обеспечении — аресте активов, так или иначе связанных с семьями Муровых и Негодовых, на общую сумму в 33 млрд рублей.

Генпрокуратура обратилась с гражданским иском в Никулинский суд с просьбой обратить в доход государства 100% долей в ООО «Феникс» — владельце и операторе портового терминала «Бронка». Суть — в возврате активов, основой которых стали деньги, вырученные от крупных заказов ФГУП «АТЭС» на строительные работы в правительственных и президентских резиденциях. В рамках обеспечительных мер надзорное ведомство также попросило арестовать имущество нескольких десятков компаний, связанных с Дмитрием Негодовым и Евгением Муровым. В их числе «НПФ Завод Измерон» и «Единый центр документов», «Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова» и ряд других предприятий на общую сумму в 33 млрд рублей.

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы также по иску Генпрокуратуры обратил в государственную собственность свыше 8,5 млрд руб., которые изъяли при обысках у Захарченко и его близких в сентябре 2016 года. Судьей в этом деле также была Елена Кузнецова. Также у экс-полковника изъяли слиток золота, 11 квартир в центре Москвы, 16 машино-мест и четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne). Как позже рассказывал в интервью сам Захарченко, государству отошла даже квартира, записанная на его 10-летнюю дочь, а в качестве вещдока у нее был отобран нательный крестик. Позже опальный полковник оспорил в Конституционном суде возможность изымать деньги у родственников, друзей и знакомых подозреваемых в хищениях граждан. Однако проиграл это дело.