«В полном объеме». Генпрокуратура добилась в первой инстанции национализации порта Бронка

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







«Решение вынесено. Иск удовлетворён в полном объёме. В доход государства», — констатировал вечером 8 июня источник «Фонтанки» итог двухмесячного рассмотрения дела в первой инстанции. Соответствующая отметка уже появилась в картотеке судебных дел. Владельцы порта «Бронка» подадут апелляцию на решение Никулинского суда Москвы национализировать актив. Ответчиками по данному делу выступали гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, осужденный на 8 лет колонии строгого режима по делу о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево, а также два других фигуранта этого уголовного дела: экс-руководитель ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов и экс-глава ГК «Форум» Дмитрий Михальченко. Также ответчиками по делу являются ряд компаний: ООО «Феникс», ООО «Высота» и ООО «Центрфинанс».

Так или иначе в судебном процессе со стороны ответчиков принимало участие до 15 адвокатов, включая представителей одной из самых успешных компаний «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Однако теперь им остается лишь оспаривать решение Никулинского суда в апелляционной инстанции.

«После получения полного текста решения суда мы намерены обжаловать его в Мосгорсуде. Для нас главным приоритетом остается сохранение нормального режима функционирования порта «Бронка» во время всех судебных разбирательств. Нельзя допустить ситуацию, чтобы в ходе судебного процесса под угрозу было бы поставлено будущее более чем тысячи работников порта, а также исполнение десятков российских и международных контрактов», — прокомментировали в пресс-службе ООО «Феникс».

В апреле Генпрокуратура обратилась в Никулинский районный суд с иском о национализации 100% долей в ООО «Феникс», владеющего землей (120 га) и большей частью инфраструктуры терминала «Бронка». Владельцы компании — члены семьи отставных генералов ФСБ и ФСО Дмитрия Негодова и Евгения Мурова. По версии Генпрокуратуры, они, вместе с томящимся в неволе уже пятый год экс-главой группы «Бронка» Дмитрием Михальченко, были организаторами и исполнителями схемы по получению выгодных контрактов на президентских резиденциях, вывода и легализации полученных за них денег и в дальнейшем — приобретении активов. Как отметил собеседник «Фонтанки», принимавший участие в процессе, Негодовы и Муровы не смогли представить суду доказательства наличия и законности происхождения у них 3 млрд руб, за которые они якобы выкупили у Михальченко доли в порту.



В качестве обеспечительной меры главный надзорный орган страны попросил арестовать имущество большого числа компаний группы, в их числе «НПФ Завод Измерон» и «Единый центр документов», «Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова» и др., на общую сумму 33 млрд рублей. Такую же сумму, по версии Генпрокуратуры, структуры предпринимателей заработали на подрядах высокого уровня. Позже в дело в качестве третьего лица вступил Сбербанк. Оказалось, что «Феникс» — обремененный залогами актив. До договору с банком заложено право на долгосрочную аренду у государства 46 га земли терминала, большая часть собственных участков оператора «Бронки», почти все оборудование и даже инженерные сети терминала. Мотивировочная часть решения об обращении в доход государства 100% долей ООО «Феникс» пока не опубликована. Однако, по данным «Фонтанки», оно предполагает, что долг «Феникса» перед Сбербанком не будет повешен на нового собственника, государство. Выплатить его придется тем, кто его брал — структурам, входящим в УК «Бронка Групп», которая принадлежит членам семьи Негодовых и Муровых. Источники «Фонтанки» оценивают остаток долга в 1,5–2 млрд рублей.

Денис Лебедев, Евгений Вышенков, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»