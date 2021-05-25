В дело о национализации порта Бронки в Петербурге вступил Сбербанк

Структуры Сбербанка заявили о своем интересе в деле о национализации активов порта Бронка, которые в Генпрокуратуре считают преступно нажитыми. В ответчиках — компании, подконтрольные семьям высокопоставленных силовиков Мурова и Негодова.
На предыдущем заседании суда 18 мая суд вынес определение о вступлении в дело третьего лица без самостоятельных требований. По информации «Фонтанки», речь идет о представителях Сбербанка.
Суть иска Генпрокуратуры к группе ответчиков, физических и юридических лиц, так или иначе связанных с бизнес-империей членов семей отставных генералов ФСБ и ФСО Дмитрия Негодова и Евгения Мурова, в том, чтобы обратить в доход государства 100% долей в ООО «Феникс». У него в собственности 120 га земли, в том числе намытой, морского терминала «Бронка», кадастровая стоимость которой превышает 1,2 млрд рублей. Еще 46 га — в долгосрочной аренде у государства. Право аренды — это тоже актив, который заложен по кредиту Сбербанка вместе с большей частью собственных участков и почти всем оборудованием и даже инженерными сетями терминала.
В ответ на запрос «Фонтанки» о позиции Сбербанка как третьего лица в этом процессе 25 мая был получен ответ: «Добрый день! Мы не комментируем». Как объяснил редакции источник, знакомый с деталями этого процесса, государство намерено забрать не просто ООО «Феникс» со всеми его обязательствами, а «чистый» актив, не обремененный долгами предыдущих владельцев.
Одновременно с иском об обращении в доход государства ООО «Феникс» 15 апреля надзорное ведомство попросило в качестве обеспечительной меры арестовать имущество пары десятков других предприятий, принадлежащих Муровым и Негодовым, на общую сумму 33 млрд рублей. Ходатайство от Генпрокуратуры об аресте активов уже работает: в конце апреля стало известно о том, что судебные приставы в обеспечение иска уже провели опись имущества порта.