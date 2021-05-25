В дело о национализации порта Бронки в Петербурге вступил Сбербанк

Структуры Сбербанка заявили о своем интересе в деле о национализации активов порта Бронка, которые в Генпрокуратуре считают преступно нажитыми. В ответчиках — компании, подконтрольные семьям высокопоставленных силовиков Мурова и Негодова.

На предыдущем заседании суда 18 мая суд вынес определение о вступлении в дело третьего лица без самостоятельных требований. По информации «Фонтанки», речь идет о представителях Сбербанка.



Суть иска Генпрокуратуры к группе ответчиков, физических и юридических лиц, так или иначе связанных с бизнес-империей членов семей отставных генералов ФСБ и ФСО Дмитрия Негодова и Евгения Мурова, в том, чтобы обратить в доход государства 100% долей в ООО «Феникс». У него в собственности 120 га земли, в том числе намытой, морского терминала «Бронка», кадастровая стоимость которой превышает 1,2 млрд рублей. Еще 46 га — в долгосрочной аренде у государства. Право аренды — это тоже актив, который заложен по кредиту Сбербанка вместе с большей частью собственных участков и почти всем оборудованием и даже инженерными сетями терминала.