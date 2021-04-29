В «Бронку» уже пришли приставы. Генпрокуратура намерена отдать свежепостроенный частный порт государству

Претензии у Генпрокуратуры к владельцам «Бронки» весьма серьёзные. Их винят в использовании коррупционных схем для получения господрядов самого высокого уровня — на президентских резиденциях. Их общая стоимость — 33 млрд рублей, вот именно на такую сумму прокуроры и попросили судью Кузнецову из Никулинского районного суда Москвы арестовать активов для обеспечения иска, поданного 15 апреля.
Ни одного заседания Елена Кузнецова, прославившаяся отъёмом миллиардных активов у семьи и друзей полковника Захарченко, ещё не провела — только беседу. Однако ходатайство от Генпрокуратуры об аресте активов, направленное 15 апреля, уже работает. Юристы подтверждают — судья может принять такое решение и без заседаний.
«Исполнительные действия, проводимые на территории порта «Бронка», осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», — подтвердили в центральном аппарате Федеральной службы судебных приставов «Фонтанке» вечером в четверг, 29 апреля, то, что, по данным редакции, де-факто произошло ещё в среду. — Сведения об арестованном имуществе, его стоимости, а также о сторонах исполнительного производства разглашению не подлежат». Описывалось ли уже имущество других компаний группы «Бронка» — информации нет.
В неофициальных беседах журналистам сообщают: там работают петербургские приставы по поручению из центрального аппарата. Собственно к «Бронке» у них претензий нет, речь идет о претензиях к «третьим лицам».
Главное требование, суть иска в том, чтобы обратить в доход государства 100 % долей в ООО «Феникс» — владельца земли (120 га) и большей части инфраструктуры терминала «Бронка». Его владельцы — члены семьи отставных генералов ФСБ и ФСО Дмитрия Негодова и Евгения Мурова. Именно их, вместе с томящимся в неволе уже пятый год экс-главой группы «Бронка» Дмитрием Михальченко, высшие чины Генпрокуратуры видят организаторами и исполнителями схемы по получению выгодных контрактов, вывода и легализации полученных за них денег и в дальнейшем — приобретении активов. И если ООО «Феникс» надзорный орган хочет просто отдать государству, то имущество большого числа компаний группы он попросил суд арестовать в качестве обеспечительной меры. Перед ними маячит вполне осязаемая перспектива распродажи с молотка для удовлетворения потребности прокуроров в установлении социальной справедливости. Но даже если до этого не дойдет, владельцы этих активов не смогут ими в полной мере распоряжаться (продавать, закладывать и т.п.) ещё долго.
Что до «Феникса», то, согласно последней отчетности за 2020 год, стоимость активов оператора «Бронки» составляет 17,5 млрд рублей. У него в собственности 120 га земли, в том числе намытой, кадастровая стоимость которой превышает 1,2 млрд рублей. Еще 46 га — в долгосрочной аренде у государства. Право аренды — это тоже актив, который, кстати, уже заложен по кредиту Сбербанка вместе с большей частью собственных участков и почти всем оборудованием и даже инженерными сетями терминала.