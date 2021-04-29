В «Бронку» уже пришли приставы. Генпрокуратура намерена отдать свежепостроенный частный порт государству

Претензии у Генпрокуратуры к владельцам «Бронки» весьма серьёзные. Их винят в использовании коррупционных схем для получения господрядов самого высокого уровня — на президентских резиденциях. Их общая стоимость — 33 млрд рублей, вот именно на такую сумму прокуроры и попросили судью Кузнецову из Никулинского районного суда Москвы арестовать активов для обеспечения иска, поданного 15 апреля.



Ни одного заседания Елена Кузнецова, прославившаяся отъёмом миллиардных активов у семьи и друзей полковника Захарченко, ещё не провела — только беседу. Однако ходатайство от Генпрокуратуры об аресте активов, направленное 15 апреля, уже работает. Юристы подтверждают — судья может принять такое решение и без заседаний.



«Исполнительные действия, проводимые на территории порта «Бронка», осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», — подтвердили в центральном аппарате Федеральной службы судебных приставов «Фонтанке» вечером в четверг, 29 апреля, то, что, по данным редакции, де-факто произошло ещё в среду. — Сведения об арестованном имуществе, его стоимости, а также о сторонах исполнительного производства разглашению не подлежат». Описывалось ли уже имущество других компаний группы «Бронка» — информации нет.

