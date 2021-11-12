В сухом остатке — 33 млрд. У Муровых-Негодовых окончательно забрали «Бронку»

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Поделиться Поделиться







Апелляционная инстанция Мосгорсуда 12 ноября оставила в силе решение Никулинского районного суда Москвы от 24 июня об обращении в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО «Феникс», владеющего портом «Бронка». Также собственникам порта («Феникс» входит в холдинг «Бронка Групп», принадлежащий членам семей отставных генералов ФСБ и ФСО Николаю Негодову и Евгению Мурову) придется выплатить остаток кредита «Сбербанку». По договору с банком заложено право собственности на 46 га земли терминала, большая часть собственных участков оператора «Бронки», почти все оборудование и инженерные сети. Источники «Фонтанки» оценивают остаток долга в 1,5–2 млрд рублей.



«Фонтанка» ранее освещала ход этого процесса, и может уверенно сказать, что сегодняшнее решение апелляционной инстанции было предопределено.

Напомним, что с 2008 по 2014 год ФГУП «Атэкс» заключил с компаниями, входящими в группу «Форум» («БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект») Дмитрия Михальченко 29 договоров подряда и поставок в рамках строек на объектах ФСО. Как отметил суд, в период с 2010 по 2014 год компании Михальченко получили от «Атэкса» более 33 млрд руб. только по этим контрактам. В материалах дела фигурируют «внутренние» термины «ВЗДС» (возврат денежных средств — грубо говоря, откат, который брался от субподрядчиков) и «А-15» (буква обозначала «Атэкс», цифра — процент, который перечислял ФГУП в теневую кассу «Форума» сверх выплат застройщикам по договорам подряда или поставки).

Проанализировав материалы расследования Росфинмониторинга, которые Генпрокуратура приложила к своему иску, Никулинский суд решил, что полученные от «коррупционного взаимодействия» средства Михальченко инвестировал в строительство «Бронки». В период с 2013 по 2017 год уставный капитал ООО «Феникс» (оператор порта) вырос с 10 тыс. до 13,3 млрд руб. Это совпадает с периодом, когда структуры Михальченко получали деньги за подряды на президентские стройки, отметил суд. Важно, что все «грехи» Михальченко, которые так подробно разбирались в суде первой инстанции, затрагивают период до 2017 года, когда портом «Бронка» владел «Форум». О каких-либо нарушениях в работе и финансировании порта с 2017 года, когда актив был приобретен «Бронкой Групп», не говорится ни в одном абзаце 52-страничного мотивировочного решения Генпрокуратуры. Иными словами, государство приняло решение изъять порт в доход государства за ошибки старых, а не новых собственников.



Убытки и остатки

Будет ли холдинг подавать кассационную жалобу на итоги рассмотрения апелляции, в «Бронке» пока не комментируют. В любом случае, даже если она и будет подана, то, скорее всего, будет формальна. Самое интересное сейчас в другом — понять, как потеря порта скажется на самом «материнском» холдинге «Бронка Групп».

«С точки зрения финансов для холдинга порт все время был не донором, а реципиентом, — говорит источник «Фонтанки» в «Бронка Групп». — Порт начал операционную деятельность в конце 2015 года. Шесть лет работы для крупного инвестиционного проекта в области транспортной инфраструктуры — это ясельный возраст, вообще не срок, в течение которого можно ожидать отдачи на вложенный капитал».

Фактически, с 2017 по 2020 годы вся выручка порта, а также большая часть заработка самого холдинга «Бронка Групп» вкладывалась в развитие порта, в его различные инвестиционные программы, а также на исполнение обязательств перед Сбером. Только в 2017–2020 годах на погашение процентов и тела кредита госбанку ушло более 3 миллиардов рублей. «Дивидендов акционерам порт не приносил, они к этому адекватно относились, так как это нормальная ситуация для крупных инвестиционных проектов в стадии становления и развития», — добавляет наш собеседник. Его слова подтверждает информация «Спарк-Интерфакс» — например, по итогам 2018 года непокрытый убыток ООО «Феникс» превысил 455 млн рублей, в 2019-м — 298 миллионов, а в 2020 году — 590 миллионов.



Есть и еще один важный момент. «С точки зрения корпоративного управления порт всегда выделялся высоким уровнем автономии по сравнению с другими активами холдинга, — говорит собеседник «Фонтанки» в «Бронка Групп». — Отношение к общим (финансовым, административным) регламентам холдинга порт имел опосредованное. Поэтому, когда порт будет исключен из периметра бизнес-процессов холдинга, то на деятельность других активов группы это повлияет минимальным образом».

О масштабе оставшегося бизнеса можно судить по заявленному Генпрокураторой в ходе судебного процесса требованию об обеспечительном аресте имущества всей группы. Тогда речь шла об активах большого числа компаний, в том числе ООО «НПФ Завод Измерон», ООО «Единый миграционный центр», ООО «Единый центр документов», ООО «Единый медицинский центр», ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова», Bronka Development, Bronka Restaurant Group, Bronka Fashion Group. Список чуть шире, но общий масштаб бизнеса, оставшегося в руках у Муровых-Негодовых примерно понятен. К слову, тогда суд не стал арестовывать это имущество, а Генпрокуратура не особо и настаивала.



А в отличие от порта большинство этих компаний генерируют вполне осязаемую прибыль. Один только «Измерон» в прошлом году принес чистой прибыли более чем 2 миллиарда рублей. А за минувшие пять лет примерно столько же выплатил акционерам чистыми деньгами в виде дивидендов. ПНК им. Кирова показывает куда более скромные 1,3 млрд рублей выручки в прошлом году и не радует сейчас прибылью владельцев, зато в 2018 году направил на дивиденды 158 миллионов.

Наиболее заметный простому петербуржцу «Единый центр документов» генерирует около 200 млн рублей выручки в год и скромные 6 млн рублей чистой прибыли. Зато куда более надежный и денежный бизнес — медцентр. За пять лет на дивиденды им направлено 3,8 миллиарда. Миграционный центр принес акционерам только в прошлом году еще 1,4 миллиарда. Так что называть владельцев порта оставшимися ни с чем, мягко говоря, очень сильное преувеличение.

Тема будущего

Можно предположить, что изъятие порта в пользу государства станет для «Бронки» больше имиджевым (и то временным), чем финансовым ударом, и у членов семей Негодовых и Муровых, несмотря на все хлопоты, остается многое для развития бизнеса.



«С момента основания «Бронки Групп» порт был для ее собственников крупнейшим активом, — говорит источник «Фонтанки». — Холдинг привык работать над масштабными задачами, и в настоящее время оценивает инвестиции в другие перспективные проекты».

По данным «Фонтанки», один из приоритетных вариантов — это создание крупного национального игрока в области микроэлектроники и реализация в партнерстве с различными государственными институтами развития крупных проектов в области разработки и внедрения российского «железа».

«Со стороны государства наблюдается явный запрос на технологическую безопасность и создание компаний-национальных чемпионов», — говорила в ходе выступления на площадке IV Столыпин-форума общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний Наталья Попова. «Бронка» вполне может сыграть в этой нише, с учетом того, что у холдинга уже есть успешный опыт «Измерона» по созданию востребованных рынком технологичных продуктов в области импортозамещения.

Другой возможный вариант — приобретение нескольких игроков рынка и формирование на их основе мощного биотехнологического кластера с созданием собственной лабораторной базы в СЗФО и других федеральных округах. Компания в том числе займется сбытом продукции фармацевтическим дистрибьюторам и аптечным сетям, а также активным продвижением препаратов на рынке России и СНГ. Косвенно это подтверждается тем, что «Бронка» сейчас активно развивает направление медицинских услуг — в частности, вакцинацию и ПЦР-тестирование. «Фонтанка» уже писала, что входящий в холдинг «Единый медицинский центр» на фоне проблем с вакцинами на фармбазе Петербурга и большинстве прививочных пунктов стал одним из немногих частных медцентров в Петербурге, где не кончалась вакцина «Спутник Лайт». Сегодня ЕМЦ вакцинирует уже по 1500 человек в день и активно масштабирует бизнес в виде открытия пунктов вакцинации вблизи станций метро «Озерки», «Рыбацкое» и «Ленинский проспект». «В любом случае, «Бронка» планирует остаться крупным частным инвестором в реальный сектор экономики», — подытоживает собеседник «Фонтанки».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»