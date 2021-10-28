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Единый медицинский центр: вакцины «Спутник Лайт» у нас хватит на весь локдаун

Несмотря на появившиеся сегодня ранее сообщения о том, что вакцина «Спутник Лайт» (самый быстрый способ получить необходимый в локдаун QR-код) закончилась на фармбазе Петербурга, а также во всех пунктах вакцинации, эта однокомпонентная вакцина до сих пор доступна в некоторых частных медицинских центрах Санкт-Петербурга.

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Фото: предоставлено пресс-службой Единого медицинского центра
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Так, в пресс-службе Единого медицинского центра компании «Бронка Групп» сообщили, что центр располагает препаратом в количестве нескольких десятков тысяч вакцин, при этом вакцинироваться и ревакцинироваться «Спутник Лайтом» можно в Центральном (ул. Красного Текстильщика) и Невском районах (Рыбацкое) по предварительной записи. Для этого нужно обратиться в Единый медицинский центр по телефону (812) 777–1000 и выбрать удобное время и место для прививки.

Услуга платная (2350 руб.), в стоимость входит осмотр терапевта и вакцинация.

Но для тех, кто хочет срочно получить QR-код, это реальная возможность сделать прививку одним компонентом в ближайшие дни. Пункты вакцинации ЕМЦ работают по расширенному графику:

с 30 октября по 3 ноября — вакцинация по записи до 20:00

4 ноября — праздничный, выходной день

с 5 по 7 ноября — вакцинация по записи до 20:00

Перед вакцинацией всех желающих поставить «Спутник лайт» осматривает терапевт и дает рекомендации. Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» проводится в один этап, после которого в вашем аккаунте на портале «Госуслуги.ру» появится сертификат о прохождении вакцинации с QR-кодом, который можно будет предъявлять в случае необходимости.

С собой на прививку нужен паспорт и СНИЛС (достаточно копии).

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Фото: предоставлено пресс-службой Единого медицинского центра

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