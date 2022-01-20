Чемезов причалил к «Бронке» и повезет военные грузы

По информации 47news, в начале 2022 года принято решение о передаче порта «Бронка» госкорпорации «Ростех». Визу «Согласен» 4 января поставил Владимир Путин на письме главы госкорпорации Сергея Чемезова. В письме на имя президента он просит передать 100 % долей ООО «Феникс», владеющего портом, в качестве имущественного взноса Российской Федерации в «Ростех».



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Как сообщала «Фонтанка», апелляционная инстанция Мосгорсуда 12 ноября оставила в силе решение об обращении в доход РФ 100 % долей в уставном капитале ООО «Феникс». Компания входит в холдинг «Бронка Групп», принадлежащий членам семей отставных генералов ФСБ и ФСО Николаю Негодову и Евгению Мурову. Насколько известно нашему изданию, пока порт находится под управлением менеджмента «Феникса». На объекте работает около тысячи человек.



В документе Чемезов ссылается на «Стратегию военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами до 2025 года». Для ее исполнения совместно с «Рособоронэкспортом» были проработаны различные варианты «использования специализированных перегрузочных комплексов для кратковременного хранения и дальнейшей транспортировки продукции военного назначения в интересах третьих стран». В результате порт «Бронка» признан наиболее перспективным, имеющим необходимую инфраструктуру для работы со специальными промышленными грузами.

По данным 47news, грузооборот «Бронки» в 2021 году вырос с 3,4 до 3,7 млн тонн. Выручка за январь — сентябрь 2021 года — почти 2,5 млрд рублей, что почти на треть больше предыдущего года. Порт переориентировался с контейнеров на крупногабаритные грузы. Решение оказалось удачным на фоне аварии контейнеровоза «Эвер Гивен», заблокировавшего Суэцкий канал (это привело к заморозке контейнерных перевозок во всем мире).

С одной стороны, кажется, что порт не планируется использовать исключительно для военных грузов. Об этом говорит и тезис: «для дальнейшего использования и развития морского терминала для перевалки различного типа грузов, в том числе в интересах военно-технического сотрудничества с иностранными государствами». С другой — сложно представить соседство гражданских арендаторов со специальными грузами соответствующей секретности.



По данным 47news, за январь — сентябрь 2021 года объем перевалки генеральных грузов составил 379 тысяч тонн, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Та же динамика по накатным грузам, включая автомобили. С портом работают крупные компании: CMA CGM, Glovis, Containerships и Cosco, «Морская экспедиторская компания» (экспорт металлов), «ФР Альянс СПб» (экспорт пиломатериалов в пакетах), «Балтик Меркур» (перевалка крупнотоннажных грузов), «Транс-Лог» и KESS (автомобили).

По словам опрошенных специалистов в этой сфере, порт «Бронка» идеально подходит для экспорта крупных и нестандартных грузов. Например, в прошлом году здесь с помощью кранов грузоподъемностью 500 тонн грузили генератор весом 342 тонны. А год назад — 67-метровые лопасти для ветрогенератора, доставленные из Финляндии. Механизмы такой длины перегружались в порту Северо-Запада впервые. В прошлом году перегружали сверхпроводящий магнит, являющийся ключевым элементом российского коллайдера.



До 2017 года портом владела компания «Форум» Дмитрия Михальченко. Многие уже стали подзабывать, что ему вменили коррупционные схемы на договорах подряда на объектах ФСО, доход от которых, как решил суд, шел на строительство и развитие морского терминала. По факту национализация порта долетела до нынешнего собственника от предыдущего.

Отметим, что «Ростех» еще два года назад попал в санкционный список Минторга США. Порты, которые работали с продукцией корпорации, рисковали сами встать под санкции. Получив «Бронку», государство может исключить этот вариант. Похоже, терминал станет специализированным хабом для перевалки вооружений и выведет из-под удара более крупные порты, где специализированные грузы — лишь часть от общей массы.

В пресс-службе «Бронка-Групп» оставили вопросы 47news без комментариев. Собеседник же, близкий к «Ростеху», подтвердил информацию нашего издания.

Справка:

Росимущество стало владельцем 100 % долей в ООО «Феникс» в минувшем декабре. На данный момент неясно, остались ли у «Феникса» обременения кредитного характера. Дело в том, что в Сбербанке было заложено право собственности на 46 га земли терминала, почти всё оборудование и инженерные сети. Источники «Фонтанки» оценивали остаток долга в 1,5–2 млрд рублей. Что касается юридических формальностей, то сегодня ждет рассмотрения кассационная жалоба на решение о передаче «Феникса» в Росимущество. Но в нынешних реалиях это ничтожность.

