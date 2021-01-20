Тяжеловесы Большого порта Санкт-Петербург. Топ-10 2020 года

Стивидоров Большого порта Санкт-Петербург можно разделить на крупных и мелких (с грузооборотом меньше или больше 1 млн тонн), локальных и входящих в федеральные транспортные холдинги.

Инфографика: «Фонтанка.ру»

Все вместе они обработали в прошлом году 56,9 млн тонн грузов — это 94,5% всего грузооборота петербургского порта. «Первый контейнерный терминал», «Петролеспорт» и перевалившее в прошлом году скромные 0,2 млн тонн ООО «Моби Дик» входят в международную транспортную группу Global Ports, чьим основным бенефициаром называют Сергея Шишкарева. «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» и «Морской порт Санкт-Петербург» входят в группу T.A. Management Владимира Лисина.

Рейтинг выглядит по-другому, если объединить игроков, связанных одними хозяевами: Global Ports — 16,1 млн тонн T.A. Management — 15,4 млн тонн «Петербургский нефтяной терминал» — 9,2 млн тонн «Балтийский балкерный терминал» — 6,4 млн тонн «Нева Металл» — 3,5 млн тонн «Феникс» — 3,4 млн тонн «Интерферрум-Металл» — 1,6 млн тонн «Торговый морской рыбный порт» — 1,5 млн тонн Персонифицируем обладателей миллионных грузооборотов порта. «Петербургский нефтяной терминал» принадлежит Михаилу Скигину и членам его семьи, «Балтийский балкерный терминал» входит в бизнес-группу «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, «Нева Металл» принадлежит «Северстали» Алексея Мордашова, «Фениксом» владеют члены семьи бывшего главы ФСО РФ Евгения Мурова. Только «Интерферрум-Металл» и «Торговый морской рыбный порт» не связаны с персонами федерального масштаба. Первым владеют Александр Соболев и Николай Неклюдов, бенефициарами второго называют миллиардеров Геннадия Голубева и Ивана Третьякова. Получим полноценную карту собственников Большого порта Санкт-Петербург 2020 года и расположим их в соответствии с долями грузооборота, которых добились контролируемые ими коммерческие структуры:

Инфографика: «Фонтанка.ру»

Свой бизнес в Петербурге эти люди сделали прежде всего на перевалке контейнеров, нефтепродуктов, металлов (включая металлолом и руду) и минеральных удобрений. «Первый контейнерный терминал» и «Петролеспорт» Сергея Шишкарева перевалили в 2020 году 13,4 млн тонн грузов в контейнерах. На счету «Контейнерного терминала Санкт-Петербург» и «Морского порта Санкт-Петербург» Владимира Лисина таких — 8,5 млн тонн. «Нева Металл» Алексея Мордашова, «Феникс» Евгения Мурова и «Торговый морской рыбный порт» Геннадия Голубева и Ивана Третьякова — 4,5 млн тонн. 26,4 млн тонн контейнерных грузов, обработанных в прошлом году миллионерами грузооборота петербургского порта, составляют 99,3% всего его контейнерного оборота (26,6 млн тонн).

Перевалкой нефтепродуктов занимались в 2020 году только два участника нашего рейтинга — «Петербургский нефтяной терминал» Михаила Скигина и «Интерферрум-Металл» Александра Соболева и Николая Неклюдова. Вместе они перевалили 10,8 млн тонн — 94,7% всей перегрузки нефтепродуктов петербургского порта (11,4 млн тонн).

Перевалкой металлов (включая металлолом и руду) из портовых тяжеловесов занимались в 2020 году «Морской порт Санкт-Петербург» (5,2 млн тонн), «Нева Металл» (2,3 млн тонн), «Петролеспорт» (0,8 млн тонн), «Феникс» (0,3 млн тонн). Обработанные ими 8,6 млн тонн — это весь объем перевалки металлов в петербургском порту. Груз № 4 за 2020 год — минеральные удобрения. Из лидеров рынка ими занимались «Балтийский балкерный терминал» Дмитрия Мазепина (6,4 млн тонн), «Петролеспорт» Сергея Шишкарева (0,4 млн тонн), «Морской порт Санкт-Петербург» Владимира Лисина (0,2 млн тонн) и «Торговый морской рыбный порт» Геннадия Голубева и Ивана Третьякова (0,1 млн тонн). Их 7,1 млн тонн составляют 100% всей прошлогодней перевалки минудобрений петербургского порта. Рейтинг грузов Большого порта Санкт-Петербург за 2020 год выглядит так:

Инфографика: «Фонтанка.ру»

Остаётся добавить, что в 2020 году петербургский порт сохранил объем грузооборота 2019 года — 60,2 млн тонн. Некоторые лидеры существенно утратили свои позиции: «Торговый морской рыбный порт» на 32%

«Контейнерный терминал Санкт-Петербург» на 14% «Балтийский балкерный терминал» на 12% «Феникс» на 9% Зато другие сделали рывок вперед: «Интерферрум-Металл» на 101% «Петербургский нефтяной терминал» на 17% «Петролеспорт» на 16% «Нева Металл» на 11% «Морской порт Санкт-Петербург» на 4% «Первый контейнерный терминал» на 3% Причиной неудачи «Торгового морского рыбного порта» стала почти двукратная потеря контейнерных грузов и минеральных удобрений. Секрет успеха «Интерферрум-Металла» — резкий рост объема перевалки нефтепродуктов. Лев Годованник для «Фонтанка.ру»