Не так важен миллиардер Васильев, как его жена. Петербургскому нефтяному терминалу подарили конфликт акционеров

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В порту Петербурга ушла эпоха. Авторитетный Сергей Васильев больше не имеет никакого отношения к нефтяному бизнесу. Его имени нет в списках АО «ПНТ», а прежние партнеры теряют позиции в совете директоров. «Фонтанка» видит первопричину в исключительном даре.



Главная интрига корпоративного конфликта на ПНТ — почему ее 50 % акционер Сергей Васильев решил подарить все свои так тяжело ему доставшиеся акции стоимостью, по разным оценкам, в диапазоне 6–10 млрд рублей. Именно щедрость стала отправной точкой резких изменений в политике и расстановке сил на исторически знаковом терминале города.



Фото: Сергей Васильев, фото из архива 47news Поделиться Поделиться





Сергей Васильев, 67 лет, прошел яркий путь от советского спортсмена до фигуры, решающей подледные вопросы на Невском проспекте еще в советские годы. В 90-е пережил эпоху силового предпринимательства, последнее покушение на него датируется уже 2006 годом (в 2016-ом за организацию осужден Барсуков-Кумарин). В новейшее время Васильев обращал на себя внимание — как формулируют социологи — демонстративным потреблением. Сегодня в петербургском арбитраже одновременно идут сразу три тяжбы между акционерами «Петербургского нефтяного терминала». Из последнего — заблокирован созыв собрания акционеров, где должен был утверждаться, в частности, новый состав совета директоров. В списке нет двух прежних многолетних его членов — братьев Скигиных. Причем включая еще недавнего председателя Михаила Скигина. По сути, новый список членов совета категорически исключает какие бы то ни было интересы наследников основателя компании Дмитрия Скигина — двух сыновей и дочери. Блокировка собрания — это пока все, что владельцы 50 % акций терминала делают публично и процедурно для защиты своих позиций.



Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Михаил Скигин, 43 года, родился в Ленинграде, сын известного петербургского предпринимателя Дмитрия Скигина, скончавшегося в 2003 году. Тогда же Михаил Скигин унаследовал долю отца в ПНТ. С 2007 года — председатель совета директоров ПНТ. Образование получил в Швейцарии, гражданин Германии, чаще живет в Петербурге, платит налоги здесь. Несмотря на начало СВО, продолжает инвестировать в российский бизнес. Так, например, вкладывался в проект развития порта на Сахалине. Сегодня модернизирует ПНТ.

Уже больше 15 лет на ПНТ сохранялся баланс интересов. Сергей Васильев занимался своей частью работы, в основном, политической. Наследники его первого партнера Дмитрия Скигина были загружены оперативным управлением. В последние годы при выручке в 6–7 млрд рублей в год компания давала 3,5–4 миллиарда чистой прибыли и уверенные дивиденды. Оставались деньги и на развитие, которого постоянно требовало крупное высокотехнологичное предприятие. На начало 2023 года объем нераспределенной прибыли на балансе превышал 11 млрд рублей.



«Петербургский нефтяной терминал» начал работу в 1996 года на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. В 2022 году там перегрузили 8,8 млн тонн светлых и темных нефтепродуктов (перевалкой сырой нефти ПНТ не занимается). Выручка по итогам года составила 6,6 млрд рублей, чистая прибыль — 3,6 млрд рублей. В настоящее время завершается реализация крупного инвестпроекта, начатого Михаилом Скигиным, по реконструкции мощностей хранения и перегрузки нефтепродуктов общей стоимостью под 12 млрд рублей. Проект признан администрацией Петербурга стратегическим.



Баланс был нарушен в начале 2022 года. «Фонтанка» знает точную дату — 23 января. Именно в тот день охранник нашел Сергея Васильева без сознания. С тех пор лучше ему не стало. Пользуясь обтекаемыми формулировками, можно сказать, что предприниматель настолько болен, что не способен оценивать реальность и принимать решения. Подробностей нет.

По данным нашего издания, даже наиболее погруженные в тему игроки рынка ограничены в своих рассуждениях вступлениями — «говорят», «вроде». Так что и «Фонтанке» приходится употребить предположение — надеемся, что он жив, а по предварительной информации, физически находится в своем поместье в Вырице под Петербургом. Надо думать — под наблюдением врачей. (Согласитесь, это невразумительно в ситуации с миллиардером и миллиардами).

После несчастья на бизнес-арену петербургского порта вышла новая персона — супруга Сергея Васильева. В СПАРК эти изменения не отражены, но по сведениям из материалов суда, Елена Васильева уже в мае 2022 года добилась перевода акций ПНТ сперва с кипрского офшора лично на мужа (сделку оформлял корпоративный секретарь АО), а к декабрю оформила дарственную от Сергея Васильева на себя лично.



Фото: с сайта АО «ПНТ» Поделиться Поделиться





Елена Васильева, супруга Сергея Васильева с 1997 года, имеет троих детей, до несчастья с мужем никогда не занималась каким бы то ни было бизнесом. Стоимость такого подарка — предмет серьезного (если не сенсационного) изучения. Чтобы не вдаваться в подробности, можно взять два метода. Самый простой — по бухгалтерской стоимости чистых активов. Согласно последней отчетности, это 12,4 млрд рублей. А 50 %, доставшиеся Елене Васильевой, выходит, 6,2 миллиарда. Этот метод не учитывает перспектив бизнеса и потенциальных заработков. Есть прием посложнее — чистая прибыль с неким мультипликатором. В портовой среде за базу можно взять коэффициент 5, и тогда стоимость бизнеса грубо можно оценить в 20 миллиардов. А значит, дар супруге от заболевшего Сергея Васильева оценивается уже в 10 миллиардов.



Летом 2022-го она попросила для себя место в совете директоров. Среди членов совета не было ярко выраженных сторонников акционеров. Все они, кроме братьев Скигиных, были топ-менеджерами компании. Все же приход Елены Васильевой резко изменил расклад — совет директоров начал проводить политику, диктуемую именно ею.

В частности, она потребовала сменить гендиректора. Затем добилась расторжения договора с многолетним ключевым партнером ПНТ — нефтетрейдерской компанией ООО «Компания «Топливные технологии»», которая имела отношение к Скигиным и обеспечивала основную долю загрузки терминала. Ее заменили на только что созданное ООО «ПНТ-Сервис», зарегистрированное за пару месяцев до того и подконтрольное менеджменту самого ПНТ.

Один из исков, рассматриваемых сейчас в судах, — как раз попытка оспорить братьями Скигиными это решение. Совет директоров принял его без их участия и, как следует из материалов суда, они решительно против изменения привычной схемы работы терминала — не понимают смысла изменений, продиктованных Васильевой.



Михаил Скигин заслонился от «Фонтанки». В такой ситуации не этично давать оценки своему новому партнеру, — уверен бизнесмен. Елена Васильева на просьбу корреспондента «Фонтанки» оценить перспективы корпоративного конфликта, сослалась на занятость и попросила перезвонить позже (Вопрос об отношении Сергея Васильева к ситуации в его прежней компании является юридически неуместным).



По итогам прошлого года ПНТ уже показал существенное падение выручки — компания недосчиталась почти миллиарда в доходах и 500 миллионов в чистой прибыли. Можно было бы списать на негативную конъюнктуру, однако петербургский терминал работает в довольно суровой конкурентной среде. Потеряв за 2022 год 2,5 % в объеме перевалки (-236 тыс. тонн), менеджмент терминала наблюдал, как растет перекачка в Усть-Луге, Приморске и Высоцке.



Участники портового рынка говорят, что внимательно наблюдают за развитием конфликта на ПНТ, и констатируют: уже со следующего месяца терминал потеряет объемы от одного из крупнейших российских поставщиков нефтепродуктов. «Фонтанка» предполагает, что это якорный клиент — Роснефть.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»