«Если терминал твой, ты не платишь никому». Илья Трабер вкладывается в белорусский транзит

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В узкий круг петербургских стивидоров с оборотом больше миллиона врывается темная лошадка. «Балтийский судомеханический завод» уже инвестировал 1,5 миллиарда рублей в развитие мощностей, чтобы обрабатывать белорусские удобрения. Планируется утроить инвестиции и вывести БСМЗ в число тяжеловесов петербургского порта.

По итогам прошлого года основной петербургский терминал по обработке удобрений «Балтийский балкерный терминал» потерял 41,4 % грузооборота, отгрузив 2,7 миллиона тонн вместо 6,6 миллиона , как было годом ранее. Положение дел могло бы поправить партнерство с белорусами, но они выбрали поднять практически с нуля мощности БСМЗ. Возможно, владелец ББТ «Уралкалий» отказался от партнерства из-за риска возможных санкций. «Фонтанка» задала вопрос компании, почему не вышло партнерство с соседями. К моменту публикации ответ не пришел.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В прошлом году показатели БСМЗ были микроскопическими: всего 84 тысячи тонн, как, в общем, и все предыдущие годы. Так что показатель этого года — огромный успех. Официальная статистика показывает за 5 месяцев 2023 года 503 тысячи переваленных тонн. Генеральный директор БСМЗ Евгений Савкин говорит, что в реальности его терминал обработал еще больше — почти 900 тысяч . В любом случае, можно говорить, что по итогам года он войдет в список стивидорных компаний Петербурга с грузооборотом свыше миллиона тонн.



На сегодняшний день объем инвестиций, привлеченный владельцами терминала, составил около 1,5 миллиарда рублей собственных средств. Вместе с реконструкцией причалов и ремонтом в течение года БСМЗ планирует вложить еще 3,5–4 миллиарда .

Снести до основания

«Балтийский судомеханический завод» в середине прошлого столетия на Турухтанных островах строил, проектировал и ремонтировал речные и морские суда. В годы массовой приватизации заводские мощности акционировали, а в середине нулевых завод стал собственностью миллиардера Ильи Трабера. Сегодня он контролирует 24,61 % акций компании, остальные доли принадлежат его партнерам Игорю Полтораку, Марине Даниленко и Александру Уланову.



Среди возможных вариантов развития событий Илья Трабер рассматривал несколько: от строительства на площадке перевалочного терминала до банальной дальнейшей перепродажи. Но в конечном итоге завод, с обветшалыми корпусами и заросший деревьями, просуществовал вплоть до осени 2022 года.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Идея поднять на месте завода стивидорную компанию пришла сама собой, когда на фоне СВО грузовладельцы потеряли свои налаженные логистические цепочки через терминалы в Прибалтике. Среди них — белорусский производитель минеральных удобрений «Беларуськалий».

— От того, что здесь было, уже почти ничего не осталось. 10 октября прошлого года мы приступили к реконструкции терминала: снесли почти все старые цеха и здания, сняли и восстановили 1,5 метра грунта, закатали площадки, проложили новые железнодорожные пути, купили технику. Первый этап реконструкции завершили за 2,5 месяца и стали переваливать удобрения, — говорит генеральный директор стивидорной компании «Балтийский судомеханический завод» Евгений Савкин, чье вступление в должность совпало с началом масштабных работ на площадке.



«Выйдем на цифру 10 млн тонн в год»

На счету Евгения Савкина — многолетний опыт руководства компанией «Портофлот», развитие многопрофильного перегрузочного комплекса «ЮГ-2» в Усть-Луге, позволившее за три года увеличить грузооборот терминала в 10 раз , и руководство проектом строительства универсально-перегрузочного комплекса в Приморске, поэтому о его случайном участии в этом проекте нет и речи.

— На сегодня мы закончили вторую очередь реконструкции — построили комплекс по приему минераловозов и вышли сейчас на мощность, которую для себя поставили, — где-то порядка 7 миллионов тонн в год. Мы начинаем реконструкцию причалов. Закончив ее в следующем году, мы выйдем на цифру 10 миллионов тонн в год, — говорит Евгений Савкин.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Перевалочный комплекс площадью 1 1 гектаров с морским причалом длиной 147 метров и подходной осадкой судов 7 метров оснащен пятью железнодорожными путями по 500 метров каждый и веткой длиной 2,4 километра до железнодорожной станции Автово. В распоряжении стивидоров два козловых крана и 18 единиц специализированной техники: китайские тягачи, краны, погрузчики-ричстакеры.

— Козловые краны мы купили и почти пиратским способом увезли из Прибалтики. Это прямо комедия. У нас были сжатые сроки — мне поставили задачу до Нового года отгрузить первый пароход. Технику мы собирали с миру по нитке. И два крана этих купили у российской компании, которые перекупили их в Клайпеде. Уже разобрали, погрузили на пароход. И тут бывшие клайпедские владельцы узнали, что краны, возможно, поедут в Россию. И поднялась волна, что нужно арестовать пароход и не отпускать. Мы дали команду капитану — на свой страх и риск он оформился и ушел. Вышел в шторм, и четыре ноги крана смыло в море. Питерская компания, наши партнеры, восстановили эти четыре ноги — сварили за две недели, — делится Евгений Савкин.



В общей сложности в компании работает порядка 500 человек, еще 350 планируют добрать, когда терминал выйдет на сумму перевалки 7 миллионов тонн в год.

— Когда мы сюда пришли в октябре прошлого года, здесь работали 22 человека , из них 3 уборщицы . Большинство из них остались, человек 14. Самый низкоквалифицированный персонал зарабатывает в среднем 87 тысяч рублей, хорошие стивидоры или докеры получают до 200 тысяч рублей в месяц, — рассказывает Евгений Савкин.

Белорусский выход в море

Впервые Белоруссия заинтересовалась портовыми мощностями в феврале прошлого года, когда из-за санкций «Литовские железные дороги» расторгли с «Беларуськалием» договор на перевозку 12 миллионов тонн удобрений в год. Александр Лукашенко тогда заявил, что грузы направят в российские порты, а власти Петербурга предложили Минску построить перевалочный терминал в Приморске. Вскоре очень кстати в поле зрения попала национализированная два года назад «Бронка» — о том, что перегрузочный комплекс текущей мощностью 3,2 миллиона тонн в год и проектной до 20,7 передадут белорусам, глава Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил в марте 2023 года. В том же месяце комплекс за 1 0,9 миллиарда рублей купила компания «Феникс», принадлежащая московской ООО «НКК–Логистик» и имеющая связи в Республике Беларусь: в арбитраже обнаружилось дело, где фигурировал иск «НКК–Логистик» к ООО «Топливная компания Сибирь» за перевозку угля со станции Мереть в Кемеровской области до станции Свислочь в РБ.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Довольно быстро выяснилось, что мощностей «Бронки» для удовлетворения потребностей белорусской стороны недостаточно. К тому же ее специализация — контейнеры. Шла речь о том, что часть белорусских грузов будет перегружаться в Усть-Луге, но слова так и не материализовались.

— Когда все это началось, большинство операторов отказались работать с белорусами по тем или иным причинам. В моем понимании — из-за боязни вторичных санкций. Владелец и главный бенефициар этого терминала Илья Трабер давно уже под самыми различными санкциями, и в нашем случае таких опасений не было. Его партнеры из Белоруссии попросили оказать такую помощь — создать терминал, мы его создали, в том числе для белорусских партнеров, — говорит генеральный директор БСМЗ.



Четыре ключевых региона, куда направляются белорусские минеральные удобрения, — Китай, Индия, Индонезия и Бразилия. В перспективе — Африка и Ближний Восток. По словам Евгения Савкина, доля белорусских удобрений в общем грузообороте «Балтийского судомеханического завода» составит одну треть, порядка 3–4 миллионов тонн в год.

— Есть пул независимых трейдеров, с кем мы очень плотно сотрудничали еще в Усть-Луге. Они не привязаны к конкретному предприятию, а привязаны к конкретному грузу. Есть компании, которые занимаются только карбамидами, привозят 80 тысяч тонн в месяц, или миллион тонн в год, и собирают с разных заводов — это и «Гродно-Азот» из той же Белоруссии, и «Салават». Есть ряд наших крупных больших компаний, но не для протокола. У них есть груз и необходимость его куда-то везти, причем там цифры приличные — от 2 до 5 миллионов тонн в год, — объясняет он.



Неплохие показатели



Минувший год ударил по финансовым показателям «Балтийского судомеханического завода» больно — по данным СПАРК, компания закрыла отчетность с убытком в 188,6 миллиона. Однако опасений по поводу будущего у Евгения Савкина нет.



— По итогам 1 квартала [2023 года] сложно судить о финансовых результатах, строительство станции мы начали в конце первого — начале второго. Думаю, наша задача закончить 1 этап реконструкции, чтобы выйти на 8 миллионов тонн в год и на свои финансовые показатели — думаю, они будут очень неплохие, — говорит он.

Более того, одним из направлений развития событий Евгений Савкин рассматривает возможную продажу терминала и свое возвращение к основной задаче — строительству терминала в Приморске:



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Иметь собственный терминал — это перспективно. Экономика простая — наличие такого терминала дает выигрыш на тонне порядка 10 долларов по среднемировому расчету, это заработок стивидора, и наш в том числе. Когда приходит крупный производитель, перевозящий 8 миллионов тонн в год, пусть он не 10 долларов переплачивает, а 7, — это 60 миллионов долларов в год чистой экономии, если терминал твой, ты не платишь никому. Через 7–8 лет он уже окупится. Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

