Морской терминал «Бронка» в Петербурге передали москвичам

Государство нашло частного покупателя на национализированный в прошлом году морской терминал «Бронка» под Петербургом.
Компания-оператор терминала, ООО «Феникс», согласно подписанному 18 марта постановлению правительства, передается московскому ООО «НКК-Логистик» за 10,9 млрд рублей.
В начале 2022 года было принято решение, что порт «Бронка» передадут госкорпорации «Ростех». Визу «Согласен» 4 января поставил Владимир Путин на письме главы госкорпорации Сергея Чемезова.
По данным СПАРК, ООО «НКК-Логистик» занимается грузовыми перевозками железнодорожным транспортом. Руководит компанией Алексей Распопов, ему же принадлежит 20% доли компании. Еще 80% доли владеет ООО «НКК», принадлежащее в полном объеме Наталье Морозовой.
Выручка «НКК-Логистик» за 2021 год составила 946 миллионов рублей, чистая прибыль 172 миллиона.