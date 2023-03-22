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    Морской терминал «Бронка» в Петербурге передали москвичам

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    Государство нашло частного покупателя на национализированный в прошлом году морской терминал «Бронка» под Петербургом.

    Компания-оператор терминала, ООО «Феникс», согласно подписанному 18 марта постановлению правительства, передается московскому ООО «НКК-Логистик» за 10,9 млрд рублей.

    В начале 2022 года было принято решение, что порт «Бронка» передадут госкорпорации «Ростех». Визу «Согласен» 4 января поставил Владимир Путин на письме главы госкорпорации Сергея Чемезова.

    По данным СПАРК, ООО «НКК-Логистик» занимается грузовыми перевозками железнодорожным транспортом. Руководит компанией Алексей Распопов, ему же принадлежит 20% доли компании. Еще 80% доли владеет ООО «НКК», принадлежащее в полном объеме Наталье Морозовой.

    Выручка «НКК-Логистик» за 2021 год составила 946 миллионов рублей, чистая прибыль 172 миллиона.

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