Они оклемались. Петербургский порт теряет грузы, но есть хорошие новости

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





За I квартал 2023 года из 19 игроков Большого порта Санкт-Петербург 7 существенно улучшили грузооборот, 2 сохранили его на уровне прошлогоднего, 9 показали стремительный спад, а один вообще пропал из статистики. Проблемы сохраняются у тех, кто грузил контейнеры с европейским импортом.



Передовики петербургского порта по результатам I квартала 2023 года — те, чья положительная динамика в сравнении с I кварталом 2022 года превысила 10%: АО «Балтийский судомеханический завод» (220 тыс. тонн против 28 тыс. за I квартал 2022 года, +786%),

АО «Нева-металл» (751 тыс. т против 522 тыс. т, +44%),

АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (87 тыс. т против 61 тыс. т, +43%),



ООО «Терминал Святого Петра» (190 тыс. т против 141 тыс. т, +35%),

ООО «МГС-терминал» (156 тыс. т против 118 тыс. т, +32%),

ООО «Терминал морской рыбный порт» (499 тыс. т против 400 тыс. т, +25%),

АО «Морской порт Санкт-Петербург» (1 955 тыс. тонн против 1 651 тыс. тонн, +18%).



Суммарный рост грузооборота этих компаний составил 966 тыс. тонн, а все вместе они перевалили за I квартал 3 858 тыс. тонн, что составило 40% всего оборота петербургского порта.

Это прорыв — 7 из 19 стивидоров, обеспечившие почти половину портового грузооборота, резко нарастили продуктивность. По итогам прошлого года была совсем другая картина. «Нева-металл» сократила перевалку на 62%, КЦТЛ, «Терминал Святого Петра» и «МГС-терминал», ТМРП в целом сохранили результаты 2021 года, а самый крупный из перечисленных — «Морской порт СПб» — перевалил в 2022 году на 13% меньше грузов, чем в 2021-м.



В первом квартале 2023 года картина изменилась и по сути. В прошлом году положительную динамику показали «карлики», которые почти не работают с грузами, попадающими под международные санкции, зато легко перестраиваются на небольшие партии грузов, имеющих текущий спрос. Сейчас мы видим активный рост компаний-миллионеров — «Морского порта СПб» и «Невы-металл».

Но из этого правила есть исключение. Лидер среди лидеров, показавший ни с кем не сравнимый прорыв в 786%, — «Балтийский судомеханический завод» (основной бенефициар по итогам 2022 года — миллиардер Илья Трабер). Компания впервые за последние годы превратилась из «карлика» в почти миллионера — 220 тыс. тонн за квартал соответствует почти миллиону тонн в год. В прошлом году она грузила в основном зерно и рефрижераторные грузы. Секрет успеха этого года, рассказал «Фонтанке» собеседник в компании, в том, что начали работать с минеральными удобрениями белорусского «Беларуськалия». Для этого была оперативно перестроена инфраструктура железнодорожных путей и причалов.



Интересен реванш «Невы-металл». Она столкнулась с серьезными проблемами после введения международных санкций в отношении Алексея Мордашова, основного владельца её бывшего акционера — ПАО «Северсталь». По итогам прошлого года компания показала падение грузооборота на 42% в сравнении с позапрошлым (с 3 520 тыс. тонн до 2 035). В сентябре 2022 года «Северсталь» объявила о продаже петербургского стивидора, новые владельцы не разглашаются.

А вот парочка стабильных компаний, сохранивших показатели грузооборота на уровне I квартала прошлого года или изменивших их не более чем на 10%: АО «Петербургский нефтяной терминал» (2 137 тыс. тонн, +4%),

АО «Интерферрум-металл» (336 тыс. тонн, -8%).



Обе компании переваливают нефтепродукты, и вот тут мы наталкиваемся на неожиданность. Впервые за многие годы из статистики грузооборота петербургского порта пропало ООО «Контур СПб» — третья специализирующаяся на перевалке нефтепродуктов компания. Она принадлежит трем частным лицам, самый большой пакет долей (34%) у Станислава Корнеева. В первом квартале 2022 года «Контур» перевалил 94 тыс. тонн топлива, кроме Балтийского моря компания работает в Азово-Черноморском бассейне. Основной вид бизнеса — бункеровка судов.



Интрига видна в статистике поставок топлива «Российских железных дорог». Из неё видно, что в I квартале «Контур» получил около 1 300 цистерн — это примерно 75 тыс. тонн, вполне стабильный для него объём за 3 месяца.

«Думаю, при подведении итогов квартала морская администрация по привычке учитывала только те нефтепродукты, которые мы отгружали на экспорт. Но после введения международных санкций «Контур СПб» прекратил экспортную отгрузку, мы теперь бункеруем только российские суда. Наш грузооборот ничуть ни снизился, но почему-то не попал в статистику», — прокомментировал необычную ситуацию заместитель генерального директора «Контура» Игорь Гильфанов.



«Островок стабильности» по сравнению с результатами 2022 года сократился в 3 раза — тогда в него попали 6 стивидоров. Впрочем, есть и хорошая новость. «Терминал морской рыбный порт», «Терминал Святого Петра» и КЦТЛ покинули этот «островок» с плюсом. Вниз скатилось только подконтрольное «Кировскому заводу» АО «Тетрамет», сократившее в I квартале сего года свой грузооборот до 26 тыс. тонн с 64 тыс. в I первом квартале прошлого (-59%).



А вот список тех, кому в I квартале 2023 года не повезло: АО «Первый контейнерный терминал» (252 тыс. тонн против 1 661 тыс. тонн в I квартале прошлого года, -85%),

ООО «Моби Дик» (25 тыс. тонн против 73, -66%),

АО «Петролеспорт» (551 тыс. тонн против 1 402, -61%),

АО «Тетрамет» (26 тыс. тонн против 64, -59%),

АО «Балтийский балкерный терминал» (526 тыс. тонн против 1 232, -57%),

ООО «Балтимор» (104 тыс. тонн против 199, -48%),

ООО «Феникс» (417 тыс. тонн против 713, -42%),

АО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (1 305 тыс. тонн против 1 386, -29%),

ООО «Балтийский порт» (40 тыс. тонн против 49, -18%).

Провальной выглядит статистика стивидоров-миллионеров группы Global Ports — «Первого контейнерного терминала» и «Петролеспорта», а также ООО «Феникс», которое в конце марта было решено продать (https://www.fontanka.ru/2023/03/23/72156647/) московскому ООО «НКК-логистик». Они все ориентированы на перевалку контейнеров, это европейский импорт, которого почти не стало. Не случайно 18 апреля генеральный директор «УК Глобал Портс» Александр Лихолет заявил (https://portnews.ru/news/346131/) о переориентации петербургских терминалов группы на другие, неконтейнерные, виды грузов.



Обращают внимание и проблемы «Балтийского балкерного терминала», переваливающего минеральные удобрения попавшего под международные санкции «Уралкалия» (которому терминал и принадлежит). Эксперты говорят о смене вектора логистики морского экспорта российских минеральных удобрений с западных портов на южные и восточные. Неприятности «Балтийского балкерного терминала» были видны уже в январе — по итогам 2022 года компания перевалила на 59% меньше грузов, чем в 2021-м.



По данным Администрации морских портов Балтийского моря, в I квартале текущего года грузооборот Большого порта Санкт-Петербург составил 9,6 млн тонн. Это на 24% меньше, чем в I квартале 2022-го (12,7 млн тонн) и на 33% меньше, чем в I квартале 2021-го (14,4 млн тонн).

Лев Годованник

