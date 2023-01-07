Время «карликов». Кому на санкциях жить хорошо

Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





За 11 месяцев 2022 года из 19 игроков Большого порта Санкт-Петербург трое существенно улучшили грузооборот, шесть сохранили свои позиции и 10 показали стремительный спад. Предсказуемо проблемы возникли у тех, кто грузил контейнеры с европейским импортом и металлы.



Передовики петербургского порта по результатам 11 месяцев 2022 года:

ООО «МГС-терминал» (481 тыс. тонн против 447 за прошлые 11 месяцев, +7,5%)

ООО «Балтийский порт» (177 тыс. тонн против 126, +40,4%),

АО «Балтийский судомеханический завод» (85 тыс. тонн против 68, +25%).

Суммарный рост грузооборота этих трех компаний составил 101,7 тыс. тонн, а все вместе они перевалили за 743 тыс. тонн, что составляет 2,1% всего оборота петербургского порта за 11 месяцев. Это «карлики», которые почти не работают с грузами, попадающими под международные санкции, зато легко перестраиваются на небольшие партии грузов, имеющих текущий спрос.



А вот стабильная шестёрка — компании, сохранившие показатели грузооборота на уровне прошлогодних или уронившие их не более чем на 10%:

АО «Петербургский нефтяной терминал» (8 млн тонн, –3,3%),

АО «Интерферрум-металл» (1,6 млн тонн, -1,5%),

ООО «Терминал морской рыбный порт» (1,6 млн тонн, –6,4%),

ООО «Терминал Святого Петра» (756 тыс. тонн, 0%),

АО «Тетрамет» (237 тыс. тонн, +0,3%),

АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (226 тыс. тонн, –0,8%), Эти 6 компаний погрузили с января по декабрь почти 12,5 млн тонн, 35% суммарного оборота порта. Все вместе они уронили статистику на 0,4 млн тонн, что составило 1,9% от общего спада грузооборота. Их основная специализация — нефтепродукты (ПНТ, «Интерферрум-металл»), рефрижераторные грузы («Терминал морской рыбный порт» и «Терминал Святого Петра»). Два из шести — снова «карлики» («Тетрамет» и КЦТЛ) со свойственными им гибкостью и отсутствием амбиций относительно масштабных объемов грузов.



Условная «позитивная» часть операторов петербургского порта — 9 компаний, повысивших или почти не снизивших свои обороты — перевалила за 11 месяцев 13,2 млн тонн грузов, это 37% суммарного оборота порта за данный период.



Наконец, список тех, кому не повезло:

АО «Морской порт Санкт-Петербург (6,5 млн тонн, –15,2%),

АО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (4,1 млн тонн, –44,4%),

АО «Петролеспорт» (3,1 млн тонн, –55,1%),

АО «Балтийский балкерный терминал» (2,5 млн тонн, –57,7%),

АО «Первый контейнерный терминал (2,4 млн тонн, –68,1%),

АО «Нева-металл» (1,8 млн тонн, –45,3%),

ООО «Феникс» (1,3 млн тонн, –60,8%),

ООО «Балтимор» (433 тыс. тонн, –39,8%),

ООО «Контур СПб» (165 тыс. тонн, –55,6%),

ООО «Моби Дик» (162 тыс. тонн, –34,9%).

За исключением «Балтийского балкерного терминала», «Морского порта Санкт-Петербург», «Невы-металла» и «Контура СПб», все аутсайдеры специализировались в основном на перевалке контейнеров.

«Балтийский балкерный терминал» переваливает минеральные удобрения попавшего под международные санкции «Уралкалия», которому он и принадлежит. Похожая ситуация у «Морского порта Санкт-Петербург» и «Невы-металла». Их основной груз — металлы и руда — попали под санкции. Спад оборота «Контура СПб», который специализируется на бункеровке судов, из сферы внутренних проблем компании — остальные портовые грузчики нефтепродуктов пока неплохо держатся.



По данным Администрации морских портов Балтийского моря, за 11 месяцев прошлого года петербургский порт перевалил 23,9 млн тонн контейнерных грузов, что составило 42% оборота всего порта. За 11 месяцев 2022 года потеряно 21,1 млн тонн грузооборота, на 41% грузов меньше, чем в январе — ноябре 2021-го. Но в этот «минус» вошли не только контейнеры, но ещё и минеральные удобрения «Уралкалия» и руда с металлами, обеспечившие примерно 6 млн тонн потери грузооборота. Рискнем предположить: за 11 месяцев уходящего года наш порт лишился около 15 млн тонн контейнерных грузов в сравнении с 11 месяцами 2021-го. К 1 декабря 2021 года это составило бы 63% всего контейнерооборота порта.

