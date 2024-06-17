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    Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?

    Мы пролистали кучу словарей, чтобы найти верные ответы

    994
    2 комментария
    Уверяем вас, вопрос про пальцы еще не самый сложный
    Уверяем вас, вопрос про пальцы еще не самый сложныйКоллаж: Полина Авдошина / Городские порталы
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    Нет, если вы будете неправильно ставить ударения в словах, вас, конечно, поймут. В конце концов, буквы-то вы не перепутали. Но согласитесь, приятно же, когда и вы, и ваш собеседник разговариваете без единой ошибки? Так давайте проверим, насколько вы близки к идеалу.

    Если компот, то вИшневый, а если цвет, то вишнЁвый, верно?

    Если арАхис, то арАхисовый? Или арахИсовый?

    Двор вашего дома — это внутридомОвая или внутридомовАя территория? А может, вообще внутридОмовая?

    Куда поставите ударение в слове «коклюш»?

    Как только появился маркетинг, так все и не знают, как его правильно называть — мАркетинг или маркЕтинг.

    Раздел медицины, изучающий руки, ноги и позвоночник, — это ортопЕдия или ортопедИя?

    Только один вариант ударения в перечисленных словах считается разговорным. Найдете его?

    Что-то мелкое будете брать пАльцами или пальцАми?

    А стричь — нОжницами или ножницАми?

    Вы решили одеться потеплее, но обнаружили, что у вас нет… джЕмперов или джемперОв?

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    Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?

    Два словаря ударений этому джентльмену!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?

    Не знаем, каких усилий вам это стоит, но чаще всего вы всё-таки ставите ударения правильно.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?

    До идеального результата вам не хватило всего ничего.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?

    Вы не то что близки к идеалу — вы идеал и есть!

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    Уверяем вас, вопрос про пальцы еще не самый сложный
    Уверяем вас, вопрос про пальцы еще не самый сложныйКоллаж: Полина Авдошина / Городские порталы

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