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Нет, если вы будете неправильно ставить ударения в словах, вас, конечно, поймут. В конце концов, буквы-то вы не перепутали. Но согласитесь, приятно же, когда и вы, и ваш собеседник разговариваете без единой ошибки? Так давайте проверим, насколько вы близки к идеалу.
Если компот, то вИшневый, а если цвет, то вишнЁвый, верно?
Если арАхис, то арАхисовый? Или арахИсовый?
Двор вашего дома — это внутридомОвая или внутридомовАя территория? А может, вообще внутридОмовая?
Куда поставите ударение в слове «коклюш»?
Как только появился маркетинг, так все и не знают, как его правильно называть — мАркетинг или маркЕтинг.
Раздел медицины, изучающий руки, ноги и позвоночник, — это ортопЕдия или ортопедИя?
Только один вариант ударения в перечисленных словах считается разговорным. Найдете его?
Что-то мелкое будете брать пАльцами или пальцАми?
А стричь — нОжницами или ножницАми?
Вы решили одеться потеплее, но обнаружили, что у вас нет… джЕмперов или джемперОв?
Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?
Два словаря ударений этому джентльмену!
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Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?
Не знаем, каких усилий вам это стоит, но чаще всего вы всё-таки ставите ударения правильно.
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Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?
До идеального результата вам не хватило всего ничего.
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Сложный тест про ударения. Разберетесь, как их правильно поставить?
Вы не то что близки к идеалу — вы идеал и есть!