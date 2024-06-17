Прямо над головами людей. Прокуратура заметила видео с вертолетом на Коркинском озере

Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на сообщения о вертолете, летавшем 17 июня над Коркинским озером под Колтушами в Ленинградской области. Об этом информирует телеграм-канал ведомства.



«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, необходимые документы и разрешения, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований примет меры», — говорится в сообщении.

