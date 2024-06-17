Прямо над головами людей. Прокуратура заметила видео с вертолетом на Коркинском озере

Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на сообщения о вертолете, летавшем 17 июня над Коркинским озером под Колтушами в Ленинградской области. Об этом информирует телеграм-канал ведомства.
«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, необходимые документы и разрешения, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований примет меры», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» показывала видеозапись, опубликованную телеграм-каналом «Мегаполис» и пабликом «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах воздушное судно, наворачивающее круги низко над водой — прямо над головами отдыхающих. «Я надеюсь, видео уже в транспортной прокуратуре. Это вообще лишение лицензии», — комментировали подписчики.