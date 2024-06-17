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    Петербуржцы вспомнили о пляжах. Смотрите, чем там занимаются

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Многие петербуржцы успели воспользоваться жаркой погодой 17 июня и открыли купальный сезон. В городе есть только одно озеро, признанное безопасным для купания, но об этом знают далеко не все.

    Пляжи 1-го Суздальского озера в Выборгском районе Петербурга выглядят так. Пока ещё не Сочи в разгар сезона, но и отдыхающих много. Этот водоём, напомним, единственный в городе соответствует гигиеническим нормативам.

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    В Орловском карьере (Приморский район) тоже купаются.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    А у Коркинского озера, что под Колтушами, отдыхающих развлекал (или пугал) вертолёт — видео показывает «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Горожане тянутся к воде, даже если и не собираются купаться.

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    В Петербурге до сих пор очень тепло, плюс 24 градуса (по данным на 19 часов). Но уже завтра погода испортится: станет прохладнее, придут ливни и грозы. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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