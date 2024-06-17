Петербуржцы вспомнили о пляжах. Смотрите, чем там занимаются

Многие петербуржцы успели воспользоваться жаркой погодой 17 июня и открыли купальный сезон. В городе есть только одно озеро, признанное безопасным для купания, но об этом знают далеко не все.



Пляжи 1-го Суздальского озера в Выборгском районе Петербурга выглядят так. Пока ещё не Сочи в разгар сезона, но и отдыхающих много. Этот водоём, напомним, единственный в городе соответствует гигиеническим нормативам.

