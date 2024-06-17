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    Остался только один. Назван единственный безопасный водоем Петербурга

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    Плохие новости от регионального управления Росприроднадзора. По состоянию на 17 июня только один водоем на территории Петербурга признан безопасным для купания.

    Всего на анализ было отобрано 72 пробы воды с 24 пляжей.

    По результатам мониторинга только 1-е Суздальское озеро (Верхнее) в Выборгском районе Петербурга соответствует гигиеническим нормативам.

    Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

    А вот список водоемов, где купаться нельзя:

    — 2-е Суздальское озеро (Среднее);

    — 3-е Суздальское озеро (Нижнее) — Выборгский район;

    — Ольгинский водоем — Выборгский район;

    — р. Ижора (Взрослый и Детский пляжи) — Колпинский район;

    — оз. Безымянное — Красносельский район;

    — Финский залив, пляж «Кронштадтский», — Кронштадтский район;

    — Финский залив, пляжи: «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи»; озеро Разлив: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый» — Курортный район;

    — «Морские Дубки» — Приморский район;

    — Колонистский пруд — Пушкинский район.

    «Заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

    Напомним, по состоянию на 10 июня гигиеническим нормам отвечало только Безымянное озеро в Красносельском районе. Сейчас его в списке нет. А вот 1-е Суздальское озеро, напротив, стало чище — ранее водоем был в «запретном» перечне, но покинул его.

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    Комментарии 7

    mol4un17 Июн 2024 в 19:21
    Это прорыв?
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