Остался только один. Назван единственный безопасный водоем Петербурга

Плохие новости от регионального управления Росприроднадзора. По состоянию на 17 июня только один водоем на территории Петербурга признан безопасным для купания.

Всего на анализ было отобрано 72 пробы воды с 24 пляжей.



По результатам мониторинга только 1-е Суздальское озеро (Верхнее) в Выборгском районе Петербурга соответствует гигиеническим нормативам.

