Остался только один. Назван единственный безопасный водоем Петербурга

Плохие новости от регионального управления Росприроднадзора. По состоянию на 17 июня только один водоем на территории Петербурга признан безопасным для купания.
Всего на анализ было отобрано 72 пробы воды с 24 пляжей.
По результатам мониторинга только 1-е Суздальское озеро (Верхнее) в Выборгском районе Петербурга соответствует гигиеническим нормативам.
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
А вот список водоемов, где купаться нельзя:
— 2-е Суздальское озеро (Среднее);
— 3-е Суздальское озеро (Нижнее) — Выборгский район;
— Ольгинский водоем — Выборгский район;
— р. Ижора (Взрослый и Детский пляжи) — Колпинский район;
— оз. Безымянное — Красносельский район;
— Финский залив, пляж «Кронштадтский», — Кронштадтский район;
— Финский залив, пляжи: «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи»; озеро Разлив: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый» — Курортный район;
— «Морские Дубки» — Приморский район;
— Колонистский пруд — Пушкинский район.
«Заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Напомним, по состоянию на 10 июня гигиеническим нормам отвечало только Безымянное озеро в Красносельском районе. Сейчас его в списке нет. А вот 1-е Суздальское озеро, напротив, стало чище — ранее водоем был в «запретном» перечне, но покинул его.