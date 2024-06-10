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    Кто не успел, тот опоздал. В Петербурге осталось одно пригодное для купания озеро

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    Количество водоемов, где можно купаться, не рискуя здоровьем, в Петербурге за первые полторы недели лета сократилось с трех до одного. 23 городских пляжа из 24-х санитарную проверку не прошли.

    По состоянию на 10 июня, гигиеническим нормам соответствует только Безымянное озеро в Красносельском районе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга. К началу лета купаться было можно еще в двух: Ольгинском водоеме и 1-м Суздальском озере в Выборгском районе, но теперь и они пополнили список непригодных для водных процедур.

    Всего в Петербурге Роспотребнадзор мониторит качество воды в девяти акваториях — это 24 пляжа в Выборгском, Красносельском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Приморском и Пушкинском районах города. К 10 июня было отобрано 48 проб воды для проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Пробы с 23 пляжей проверку не прошли. При купании там есть риск подхватить инфекции или паразитов.

    В Ленобласти на 1 июня купаться было можно в 12 водоемах.

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    ПетербургКупаниеВодоемыСанитарные нормы
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