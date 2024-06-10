Кто не успел, тот опоздал. В Петербурге осталось одно пригодное для купания озеро

Количество водоемов, где можно купаться, не рискуя здоровьем, в Петербурге за первые полторы недели лета сократилось с трех до одного. 23 городских пляжа из 24-х санитарную проверку не прошли.



По состоянию на 10 июня, гигиеническим нормам соответствует только Безымянное озеро в Красносельском районе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга. К началу лета купаться было можно еще в двух: Ольгинском водоеме и 1-м Суздальском озере в Выборгском районе, но теперь и они пополнили список непригодных для водных процедур.