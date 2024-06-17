ФАС повысила тарифы «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение тарифов на пересылку «Почтой России» почтовых карточек, писем и бандеролей. Приказ опубликован 17 июня на портале правовых актов.
Больше всего подорожала отправка почтовых карточек: простой — на 10% (до 22 рублей), заказной — на 13,7% (до 58 рублей). Пересылка писем с объявленной ценностью повысилась в цене на 7,9% (до 150 рублей), простых писем весом до 20 граммов — на 6,9% (до 31 рубля), заказных — на 7,5% (до 72 рублей). Меньше всего подорожала отправка бандеролей: простые весом до 100 граммов — на 4,1% (до 50 рублей), заказные — на 4,6% (до 90 рублей).
В октябре прошлого года ФАС повышала тарифы на отправку почтовых карточек, писем и бандеролей в среднем на 6,6%.