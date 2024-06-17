    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, с-в

    760мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.07eur95.15

    ФАС повысила тарифы «Почты России»

    1464
    3 комментария

    Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение тарифов на пересылку «Почтой России» почтовых карточек, писем и бандеролей. Приказ опубликован 17 июня на портале правовых актов.

    Больше всего подорожала отправка почтовых карточек: простой — на 10% (до 22 рублей), заказной — на 13,7% (до 58 рублей). Пересылка писем с объявленной ценностью повысилась в цене на 7,9% (до 150 рублей), простых писем весом до 20 граммов — на 6,9% (до 31 рубля), заказных — на 7,5% (до 72 рублей). Меньше всего подорожала отправка бандеролей: простые весом до 100 граммов — на 4,1% (до 50 рублей), заказные — на 4,6% (до 90 рублей).

    В октябре прошлого года ФАС повышала тарифы на отправку почтовых карточек, писем и бандеролей в среднем на 6,6%.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Почта РоссииФАС
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close