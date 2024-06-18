В МИД Швейцарии сообщили, что следующий саммит по Украине может пройти в Саудовской Аравии

Новый саммит, посвященный украинскому конфликту, пройдет не в Европе. Об этом, как передает 17 июня «Коммерсантъ», заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер. Он подчеркнул, что необходимо привлечь Россию, и у Швейцарии есть отношения с РФ. Наиболее вероятное место проведения саммита, по его словам, — Саудовская Аравия.



«Мы создали основу для того, чтобы начать этот процесс уже сейчас. Совершенно очевидно, что Россию необходимо каким-то образом интегрировать», — сказал Люхингер в интервью радиостанции SRF.

