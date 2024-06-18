В МИД Швейцарии сообщили, что следующий саммит по Украине может пройти в Саудовской Аравии

Новый саммит, посвященный украинскому конфликту, пройдет не в Европе. Об этом, как передает 17 июня «Коммерсантъ», заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер. Он подчеркнул, что необходимо привлечь Россию, и у Швейцарии есть отношения с РФ. Наиболее вероятное место проведения саммита, по его словам, — Саудовская Аравия.
«Мы создали основу для того, чтобы начать этот процесс уже сейчас. Совершенно очевидно, что Россию необходимо каким-то образом интегрировать», — сказал Люхингер в интервью радиостанции SRF.
Отсутствие на прошлом саммите представителя Китая, по оценке Люхингера, можно считать провалом. Он рассказал, что лично старался обеспечить присутствие китайской стороны.
«Без Китая решения нет. Лично я тоже очень разочарован тем, что на Бюргенштоке ее не удалось достать, это провал», — заключил он.
Руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИДа Николя Бидо 16 июня допустил, что новый саммит пройдет раньше, чем выборы президента США (они намечены на ноябрь).
Напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Neue Zürcher Zeitung 17 июня, говоря о швейцарском саммите, отмечал, что «без России мира не будет».
Первый «Саммит мира» по вопросам украинского конфликта состоялся 15–16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии. Москва заявляла, что не будет участвовать, даже если получит приглашение. МИД Швейцарии настаивал, что присутствие России на саммите важно, Украина выступала против. В коммюнике проговаривается необходимость участия всех сторон конфликта в будущих мероприятиях. Коммюнике поддержали 80 стран-участников из 91. Как писала «Фонтанка», в проекте коммюнике указаны четыре пункта по основам мира: передача Запорожской АЭС под контроль Киева и безопасность использования атомной энергии; недопустимость угрозы применения ядерного оружия; доступ к портам Черного и Азовского морей для укрепления продовольственной безопасности; освобождение лиц, которые «были незаконно задержаны».