От вас неприятно пахнет, когда потеете? Возможно, виноваты эти продукты

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Что вызывает резкий запах пота? Какие продукты его провоцируют? И в каких случаях неприятный «аромат» может быть поводом обратиться к врачу? Рассказывают коллеги из «Доктора Питера». Почему у одних людей запах пота сильнее, чем у других — По своей структуре чистый пот — это соль и вода. Такое соединение не должно источать какой-либо запах. Но апокринные железы, которые находятся в «горячих» зонах — подмышечных впадинах и в паху, — выделяют определенный секрет, когда человек нервничает, — поясняет врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп. — К тому же подмышечные впадины — комфортное место для бактерий, а их продукты жизнедеятельности также могут специфически пахнуть. У разных людей наборы бактерий (микробиом) отличаются, что тоже влияет на интенсивность потоотделения.



Таким образом, на силу и «содержание» запаха влияет количество выделяемого пота, секрета и набора бактерий. Причем чем больше на поверхности кожи полезных бактерий — тем легче находиться рядом со вспотевшим человеком. Что именно провоцирует неприятный запах Эксперт назвала четыре фактора, влияющих на запах тела.

Употребление алкоголя. Тот самый «перегар» исходит не только из ротовой полости: организм, пропуская жидкость через кишечник и клетки печени, образует уксусную кислоту, которая выйдет позже с мочой и потом.

Злоупотребление сладким и мучным. При таком питании в организме растет количество простейших грибов, которые считаются нормальной составляющей нашего микробиома. Но если такие дрожжи постоянно подкармливать простыми сахарами, они выходят из-под контроля иммунной системы и образуется дисбаланс микробиоты. В результате расцветает кандидоз.



Частое мытье головы с шампунями и кондиционерами, использование мыла с отдушками. Всё это снижает плотность полезных бактерий на коже. Это приводит к усиленной работе сальных желез, следовательно, секрета тоже вырабатывается больше.

Различные заболевания. Специфический запах пота может быть симптомом болезни. Например, при лактазной недостаточности от тела человека попахивает капустным соком. А при сахарном диабете пот нередко с запахом аммиака или прелых яблок. Какие продукты влияют на запах пота

— В вашем рационе действительно могут быть продукты, употребление которых повышает уровень серы в организме, из-за чего он выделяет серосодержащие газы. К ним относят чеснок, отварные яйца, капусту (кейл, пак-чой), зеленый лук, тмин, карри. Но при нормальной работе кишечника и иммунной системы даже частое употребление такой пищи не спровоцирует усиление запаха пота, — говорит Ирина Юзуп.



Обильное потоотделение также может спровоцировать чрезмерное употребление кофейных и газированных напитков. Теоретически обилие глутамата натрия в рационе (добавка в готовых продуктах) также может вызвать обильное потоотделение. В этот список можно добавить и острую пищу. Например, перец чили или халапеньо — рецепторы на языке определяют их остроту как жар и дают сигнал мозгу: в организм поступило что-то очень горячее. Это и вызывает выделение пота.

