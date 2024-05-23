Войска Тайваня приведены в состояние повышенной готовности. Президент поклялся защищать остров на фоне учений Китая

Военные силы Тайваня 23 мая были приведены в состояние повышенной боеготовности на фоне начавшихся сегодня учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает Associated Press.
На усиленный режим были переведены сухопутные и морские силы и ракетные подразделения; в воздух поднялись истребители. Ранее китайские военные заявили, что их двухдневные учения вокруг Тайваня будут «наказанием за сепаратизм и стремление к независимости». Пекин утверждает, что остров является частью национальной территории Китая.
«Иррациональная провокация Китая поставила под угрозу региональный мир и стабильность, — заявило министерство обороны острова и подчеркнуло: — Тайвань не будет стремиться к конфликтам, но не будет и уклоняться от них».
Недавно избранный президент Тайваня Лай Циндэ в своей инаугурационной речи призывал Пекин прекратить военное запугивание и пообещал «не уступать и не провоцировать» руководство коммунистической партии материкового Китая.
Однако сегодня Циндэ посетил военную базу и поклялся перед солдатами и командованием ВС, что будет защищать остров и в случае необходимости «встанет на передовой» вместе с военными.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи Тайваню.